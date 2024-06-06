Житель Башкирии выиграл ₽24 млн

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Вечером в среду, 5 июня, один из жителей Башкирии стал богаче на ₽24 894 954. Как сообщают организаторы лотереи «Рапидо», в нашем регионе на билет выпал суперприз розыгрыша. Известно, что выигрышный билетик счастливчик купил через мобильное приложение. Покупка обошлась ему в ₽500.
Напомним, накануне Mkset сообщал о другом выигрыше в эту же лотерею через мобильное приложение. Победитель также сорвал джекпот розыгрыша и забрал ₽2 265 190. Здесь инвестиция в удачу составила ₽50.