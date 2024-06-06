mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

Житель Башкирии выиграл ₽24 млн

Житель Башкирии выиграл ₽24 млн

6 июня 2024, 12:55
Фото: 1MI
У любителей лотереи в нашем регионе началась полос везения: жители Башкортостана один за одним срывают джекпоты.

Вечером в среду, 5 июня, один из жителей Башкирии стал богаче на ₽24 894 954. Как сообщают организаторы лотереи «Рапидо», в нашем регионе на билет выпал суперприз розыгрыша. Известно, что выигрышный билетик счастливчик купил через мобильное приложение. Покупка обошлась ему в ₽500.

Напомним, накануне Mkset сообщал о другом выигрыше в эту же лотерею через мобильное приложение. Победитель также сорвал джекпот розыгрыша и забрал ₽2 265 190. Здесь инвестиция в удачу составила ₽50.

Мужчина выиграл ₽2,2 млн в один клик в Башкирии
Узнать подробнее
Читайте также:
В мэрии Уфы раскрыли судьбу праздничного фейерверка на День городаТоп-5 дорог Уфы для ДТП
#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Мобильное приложение#Лотерея#Выигрыш#Джек-пот
Подпишитесь
В мэрии Уфы раскрыли судьбу праздничного фейерверка на День города
Сегодня, 12:42
Отключение света в Уфе превратилось в уголовку
Сегодня, 10:15
Погода в Уфе готовит сюрпризы
Сегодня, 09:52
Семьи Башкирии бесплатно будут ездить и гулять
Сегодня, 09:17
Обвиняемого в коррупции проректора выпустили из СИЗО в Уфе
Сегодня, 09:03
Певец из Башкирии шокировал интервью
Сегодня, 08:51
"