Житель Башкирии выиграл ₽24 млн

Вечером в среду, 5 июня, один из жителей Башкирии стал богаче на ₽24 894 954. Как сообщают организаторы лотереи «Рапидо», в нашем регионе на билет выпал суперприз розыгрыша. Известно, что выигрышный билетик счастливчик купил через мобильное приложение. Покупка обошлась ему в ₽500.