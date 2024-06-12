Сколько в Башкирии стоит собрать ребёнка в летний лагерь

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
По данным экспертов, в этом году было зафиксировано небольшое падение цен на детские вещи к летнему сезону и другие необходимые аксессуары для отдыха. Между тем цена всё еще немалая — полностью собрать чемодан «с нуля» будет стоить ₽14,5 тысяч. Речь идёт о комплекте из кроссовок, сандалий, сланцев, купальника или плавок, а также футболки, майки, кепки и сумки.
Между тем на ресейл-портале перед летним сезоном многократно увеличились продажи перечисленных товаров. Так, в частности, аналитики выяснили, что продажи летней обуви выросли в 2,5 раза.
Ранее Mkset рассказывал о том, какие правила стоит соблюдать летом, чтобы после отпуска не отправиться в больницу.