Сколько в Башкирии стоит собрать ребёнка в летний лагерь

По данным экспертов, в этом году было зафиксировано небольшое падение цен на детские вещи к летнему сезону и другие необходимые аксессуары для отдыха. Между тем цена всё еще немалая — полностью собрать чемодан «с нуля» будет стоить ₽14,5 тысяч. Речь идёт о комплекте из кроссовок, сандалий, сланцев, купальника или плавок, а также футболки, майки, кепки и сумки.