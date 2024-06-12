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Posted Сегодня, 10:52

Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Сколько в Башкирии стоит собрать ребёнка в летний лагерь

Сколько в Башкирии стоит собрать ребёнка в летний лагерь

12 июня 2024, 10:52
Фото: PxHere
Аналитики «Авито» рассказали Mkset, во сколько обойдется собрать ребёнка в детский лагерь в 2024 году.
Сюжет
Отдых

По данным экспертов, в этом году было зафиксировано небольшое падение цен на детские вещи к летнему сезону и другие необходимые аксессуары для отдыха. Между тем цена всё еще немалая — полностью собрать чемодан «с нуля» будет стоить ₽14,5 тысяч. Речь идёт о комплекте из кроссовок, сандалий, сланцев, купальника или плавок, а также футболки, майки, кепки и сумки.

Между тем на ресейл-портале перед летним сезоном многократно увеличились продажи перечисленных товаров. Так, в частности, аналитики выяснили, что продажи летней обуви выросли в 2,5 раза.

Как не провести остаток отпуска в больнице после купания
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Ранее Mkset рассказывал о том, какие правила стоит соблюдать летом, чтобы после отпуска не отправиться в больницу.

#Общество#Башкортостан#Туризм#Цены#Инфляция#Отдых#Одежда#Кризис#Детский лагерь#Вещи
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