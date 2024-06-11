Первые кадры с места ЧП в Уфе

Сотрудники МЧС Республики Башкортостан и спасатели Управления защиты населения Уфы прибыли на место происшествия в ЖК «Менделеевский» в Уфе. Там днем во вторник, 11 июня, с высоты пятого этажа сорвалась фасадная люлька. Внутри подъемника были четыре человека. Двое из них погибли на месте происшествия от несовместимых с жизнью сочетанных травм, еще двое — экстренно госпитализированы.