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Posted Сегодня, 12:14

Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

Первые кадры с места ЧП в Уфе

Первые кадры с места ЧП в Уфе

11 июня 2024, 12:14
Фото: УЗН Уфы
Официальные ведомства прибыли на стройку высотки на перекрестке улиц Менделеева и Бакалинской — что они увидели.

Сотрудники МЧС Республики Башкортостан и спасатели Управления защиты населения Уфы прибыли на место происшествия в ЖК «Менделеевский» в Уфе. Там днем во вторник, 11 июня, с высоты пятого этажа сорвалась фасадная люлька. Внутри подъемника были четыре человека. Двое из них погибли на месте происшествия от несовместимых с жизнью сочетанных травм, еще двое — экстренно госпитализированы.

Известно, что одного из пострадавших пришлось эвакуировать с козырька строящегося подъезда.

Mkset публикует первые кадры с места происшествия в Уфе.

Фото: МЧС РБ и УЗН Уфы

Видео: УЗН Уфы
Люлька сорвалась в Уфе: есть жертвы
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#Юлия Литвиненко#Происшествия#Видео#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#ЧП#Спасатели#ЖК Менделеевский
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