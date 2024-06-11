Первые кадры с места ЧП в Уфе

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Сотрудники МЧС Республики Башкортостан и спасатели Управления защиты населения Уфы прибыли на место происшествия в ЖК «Менделеевский» в Уфе. Там днем во вторник, 11 июня, с высоты пятого этажа сорвалась фасадная люлька. Внутри подъемника были четыре человека. Двое из них погибли на месте происшествия от несовместимых с жизнью сочетанных травм, еще двое — экстренно госпитализированы.
Известно, что одного из пострадавших пришлось эвакуировать с козырька строящегося подъезда.
Mkset публикует первые кадры с места происшествия в Уфе.
Фото: МЧС РБ и УЗН Уфы