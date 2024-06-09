Ночной заплыв закончился гибелью жителя Башкирии

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
Трагический инцидент случился в Салаватском районе Башкирии, в деревне Идельбаево — там погибший гостил у своих родственников. Уйдя из дома, мужчина никого не предупредил. Наутро близкие забеспокоились и принялись искать пропавшего, вскоре его одежду нашли на берегу реки.
Спасатели обнаружили бездыханное тело мужчины на дне водоёма. Родственники погибшего до сих пор не могут поверить в случившееся. Известно, что мужчина полез в воду на стихийном необорудованном пляже.