Ночной заплыв закончился гибелью жителя Башкирии

Трагический инцидент случился в Салаватском районе Башкирии, в деревне Идельбаево — там погибший гостил у своих родственников. Уйдя из дома, мужчина никого не предупредил. Наутро близкие забеспокоились и принялись искать пропавшего, вскоре его одежду нашли на берегу реки.