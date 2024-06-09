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Published Сегодня, 05:15

Modified Сегодня, 05:17

Updated Сегодня, 05:17

Ночной заплыв закончился гибелью жителя Башкирии

Ночной заплыв закончился гибелью жителя Башкирии

9 июня 2024, 05:15
Фото: ГК РБ по ЧС
Печальную статистику происшествий на воде пополнил житель Башкирии. Мужчина посреди ночи решил искупаться в реке и погиб, сообщает Госкомитет региона по ЧС.

Трагический инцидент случился в Салаватском районе Башкирии, в деревне Идельбаево — там погибший гостил у своих родственников. Уйдя из дома, мужчина никого не предупредил. Наутро близкие забеспокоились и принялись искать пропавшего, вскоре его одежду нашли на берегу реки.

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Спасатели обнаружили бездыханное тело мужчины на дне водоёма. Родственники погибшего до сих пор не могут поверить в случившееся. Известно, что мужчина полез в воду на стихийном необорудованном пляже.

#Происшествия#Башкортостан#Новости Башкирии#Спасатели#Салават#Салаватский район#Вода#Инциденты#Гибель#Пляжный сезон#Идельбаево
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