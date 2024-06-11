Люлька сорвалась в Уфе: есть жертвы

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Строительная люлька сорвалась с высоты пятого этажа в Уфе во вторник, 11 июня. Всё случилось на стройке высоток на улице Менделеева. Как стало известно Mkset, по предварительной информации, в результате ЧП погибли двое строителей. Еще двое — пострадали.
Официальных комментариев по случившемуся от экстренных служб Уфы и Республики Башкортостан пока не поступало.
UPD: По данным Mkset, трагедия произошла при строительстве ЖК «Менделеевский» в районе «Зеленая роща». По проекту там должны возвести многосекционный дом с предельной высотой 24 этажа. Часть секций ЖК уже заселены.