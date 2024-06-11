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Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Люлька сорвалась в Уфе: есть жертвы

Люлька сорвалась в Уфе: есть жертвы

11 июня 2024, 11:39
Несчастный случай, по предварительной информации, произошел на строительном объекте. Все данные о числе жертв и состоянии пострадавших уточняются.

Строительная люлька сорвалась с высоты пятого этажа в Уфе во вторник, 11 июня. Всё случилось на стройке высоток на улице Менделеева. Как стало известно Mkset, по предварительной информации, в результате ЧП погибли двое строителей. Еще двое — пострадали.

Официальных комментариев по случившемуся от экстренных служб Уфы и Республики Башкортостан пока не поступало.

UPD: По данным Mkset, трагедия произошла при строительстве ЖК «Менделеевский» в районе «Зеленая роща». По проекту там должны возвести многосекционный дом с предельной высотой 24 этажа. Часть секций ЖК уже заселены.

Известно число погибших при падении люльки в Уфе
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Первые кадры с места ЧП в Уфе
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#Юлия Литвиненко#Происшествия#Уфа#Башкортостан#Строительство#Новости Башкирии#Новости Уфы#Жертвы#Инциденты#Люлька
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