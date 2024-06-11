Люлька сорвалась в Уфе: есть жертвы

Строительная люлька сорвалась с высоты пятого этажа в Уфе во вторник, 11 июня. Всё случилось на стройке высоток на улице Менделеева. Как стало известно Mkset, по предварительной информации, в результате ЧП погибли двое строителей. Еще двое — пострадали.