Пушистый пленник из Уфы стал героем мемов

Эту историю рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты. Рано утром во вторник в службу поступил вызов из квартиры на улице Ферина, 1/1. Жильцам не давало спать жалобное мяукание из-под потолка. Прибывшие спасатели увидели просто прелестную картину: на высоте двух метров из шахты вентканала материализовалась кошачья голова. Причем, явно выражающая недовольство ситуацией. Спасатели быстро достали пушистого пленника из коммунального капкана. И усатый-полосатый мгновенно исчез от любопытных глаз. Кошка не принадлежит жильцам квартиры, в которой она оказалась.