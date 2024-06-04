Пушистый пленник из Уфы стал героем мемов

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
Если есть события категории «Новость дня», но иногда случаются и «Мемы дня». Во вторник, 4 июня, мемом дня стала история вызволения из вентиляционного заточения неизвестного рыжего пушистого кота в Уфе.
Эту историю рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты. Рано утром во вторник в службу поступил вызов из квартиры на улице Ферина, 1/1. Жильцам не давало спать жалобное мяукание из-под потолка. Прибывшие спасатели увидели просто прелестную картину: на высоте двух метров из шахты вентканала материализовалась кошачья голова. Причем, явно выражающая недовольство ситуацией. Спасатели быстро достали пушистого пленника из коммунального капкана. И усатый-полосатый мгновенно исчез от любопытных глаз. Кошка не принадлежит жильцам квартиры, в которой она оказалась.
Фотография с места происшествия быстро облетела Рунет. Народные умельцы быстро сделали уфимского пушистого пленника героем мемов.