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Posted Сегодня, 12:16

Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 15:33

Updated Сегодня, 15:33

Пушистый пленник из Уфы стал героем мемов

Пушистый пленник из Уфы стал героем мемов

4 июня 2024, 12:16
Фото: УГЗ Уфы
Рунет быстро отреагировал на небывало одновременно милый и смешной сюжет из столицы Башкирии.

Если есть события категории «Новость дня», но иногда случаются и «Мемы дня». Во вторник, 4 июня, мемом дня стала история вызволения из вентиляционного заточения неизвестного рыжего пушистого кота в Уфе.

Пушистого пленника освободили в Уфе
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Эту историю рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты. Рано утром во вторник в службу поступил вызов из квартиры на улице Ферина, 1/1. Жильцам не давало спать жалобное мяукание из-под потолка. Прибывшие спасатели увидели просто прелестную картину: на высоте двух метров из шахты вентканала материализовалась кошачья голова. Причем, явно выражающая недовольство ситуацией. Спасатели быстро достали пушистого пленника из коммунального капкана. И усатый-полосатый мгновенно исчез от любопытных глаз. Кошка не принадлежит жильцам квартиры, в которой она оказалась.

Фотография с места происшествия быстро облетела Рунет. Народные умельцы быстро сделали уфимского пушистого пленника героем мемов.

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