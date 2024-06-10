Арматурщик рухнул с высоты в Уфе

Подобные несчастные случаи на стройках, к сожалению, не редкость. Напомним, что ранее в Уфе на строительной площадке произошел еще один несчастный случай. 35-летний рабочий предприятия «УралСтройМашСервис» упал в шахту лифта и получил тяжелые травмы.