Арматурщик рухнул с высоты в Уфе

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
По предварительным данным, в результате сильного порыва ветра опалубку, которую монтировали строители, сместилась, сбив работника строительной компании ООО «Монолит-С» с ног. Мужчина получил тяжелую травму и был доставлен в больницу.
На данный момент Государственная инспекция труда начала всестороннее расследование. Экспертам предстоит установить точные причины и обстоятельства произошедшего.
Работы на строительной площадке приостановлены до выяснения всех деталей случившегося. Правоохранительные органы также проводят проверку на предмет соблюдения правил охраны труда и техники безопасности.
Подобные несчастные случаи на стройках, к сожалению, не редкость. Напомним, что ранее в Уфе на строительной площадке произошел еще один несчастный случай. 35-летний рабочий предприятия «УралСтройМашСервис» упал в шахту лифта и получил тяжелые травмы.