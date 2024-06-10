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Updated Сегодня, 06:14

Арматурщик рухнул с высоты в Уфе

Арматурщик рухнул с высоты в Уфе

10 июня 2024, 05:23
Фото: 1MI
Начато расследование несчастного случая, в котором пострадал 27-летний арматурщик. Инцидент произошел на строительной площадке многоэтажного жилого дома в Советском районе города, сообщает Гострудинспекция РБ.

По предварительным данным, в результате сильного порыва ветра опалубку, которую монтировали строители, сместилась, сбив работника строительной компании ООО «Монолит-С» с ног. Мужчина получил тяжелую травму и был доставлен в больницу.

На данный момент Государственная инспекция труда начала всестороннее расследование. Экспертам предстоит установить точные причины и обстоятельства произошедшего.

Работы на строительной площадке приостановлены до выяснения всех деталей случившегося. Правоохранительные органы также проводят проверку на предмет соблюдения правил охраны труда и техники безопасности.

Подобные несчастные случаи на стройках, к сожалению, не редкость. Напомним, что ранее в Уфе на строительной площадке произошел еще один несчастный случай. 35-летний рабочий предприятия «УралСтройМашСервис» упал в шахту лифта и получил тяжелые травмы.

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