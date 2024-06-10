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Федеральное агентство воздушного транспорта приостановило работу главного аэропорта в Татарстане, сообщает ведомство. Аэропорт Казани закрыли для приёма и отправки самолетов утром в понедельник, 10 июня. В Росавиации утверждают, что эта мера необходима для обеспечения безопасности полётов. В этом задействован весь наземный персонал предприятия.
Все борты, следующие сейчас в Казань, перенаправлены в аэропорты ближайших городов. Сроки закрытия воздушной гавани Казани пока в Росавиации не сообщают.
Напомним, что аэропорт Казани Росавиация временно закрывала совсем недавно — 3 июня. Срок приостановки работы составил не более четырех часов. На это время самолеты на Казань принимали в соседних регионах, в том числе — Уфе.