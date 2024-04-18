В летевший из Питера в Уфу самолет врезался грузовик

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Рейс RA-73201 следовал из северной столицы России в Уфу, когда в процессе погрузки багажа во второй отсек произошло столкновение грузовой платформы автомобиля с фюзеляжем воздушного судна.
В результате повредилось лишь лакокрасочное покрытие. При этом информации о том, были ли пассажиры внутри, нет.
Ранее аэропорту столицы Башкирии один из вылетов задержали на 16 часов. Рейс до Нарьян-Мара должен был вылететь вечером 16 апреля, но отправление состоялось около девяти часов утра следующего дня.