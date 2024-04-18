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Published Сегодня, 13:57

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В летевший из Питера в Уфу самолет врезался грузовик

В летевший из Питера в Уфу самолет врезался грузовик

18 апреля 2024, 13:57
Фото: 1MI
Накануне, 17 апреля, в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге произошла авария. До взлета в воздушное судно Аirbus-319 врезался грузовик МАЗ-4371, передает Telegram-канал «Авиаинцидент».

Рейс RA-73201 следовал из северной столицы России в Уфу, когда в процессе погрузки багажа во второй отсек произошло столкновение грузовой платформы автомобиля с фюзеляжем воздушного судна.

В результате повредилось лишь лакокрасочное покрытие. При этом информации о том, были ли пассажиры внутри, нет.

Ранее аэропорту столицы Башкирии один из вылетов задержали на 16 часов. Рейс до Нарьян-Мара должен был вылететь вечером 16 апреля, но отправление состоялось около девяти часов утра следующего дня.

На борту летевшего в Уфу самолета произошли технические неполадки
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#Марина Шорина#Общество#Уфа#Аэропорт#Санкт-Петербург#Самолет
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