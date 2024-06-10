Мэр Уфы вошел в топ-5

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Updated Сегодня, 06:13
По данным портала, за последний месяц сити-менеджер башкортостанской столицы улучшил своё положение и поднялся вверх на одну строчку. «МедиаИндекс» Мавлиева оценили в 9413,2. Со значительным отрывом уступает мэр Уфы главам Ульяновска, Казани и Нижнего Новгорода.
Сильнее всех в рейтинге сдал позиции мэр Оренбурга Сергей Салмин. В мае градоначальник переместился на шесть строчек вниз и оказался на седьмом месте.