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Updated Сегодня, 06:13

Мэр Уфы вошел в топ-5

Мэр Уфы вошел в топ-5

10 июня 2024, 05:50
Фото: Ратмир Мавлиев/Vk
Глава уфимской администрации Ратмир Мавлиев оказался на четвёртом месте в рейтинге «Медиалогии» среди мэров столиц Приволжья.

По данным портала, за последний месяц сити-менеджер башкортостанской столицы улучшил своё положение и поднялся вверх на одну строчку. «МедиаИндекс» Мавлиева оценили в 9413,2. Со значительным отрывом уступает мэр Уфы главам Ульяновска, Казани и Нижнего Новгорода.

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Сильнее всех в рейтинге сдал позиции мэр Оренбурга Сергей Салмин. В мае градоначальник переместился на шесть строчек вниз и оказался на седьмом месте.

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