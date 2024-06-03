Уфа экстренно посадит самолеты на Казань

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Федеральное агентство воздушного транспорта сообщило о приостановке работы международного аэропорта «Казань» в понедельник, 3 июня. Причина и сроки не уточняются.
Пресс-служба международного аэропорта «Казань» добавляет, что все летевшие к ним самолеты еще в небе были перенаправлены в соседние города. Рейсы примут Ульяновск, Самара, Чебоксары, Уфа и столичное «Внуково».
По данным крупных Telegram-каналов Казани, сейчас в аэропорту столпотворение. В зоне вылета много ожидающих посадки пассажиров. Ничего конкретного о причине приостановки полётов и сроках их возобновления им не сообщают.
Ранее работу аэропорта Казани приостанавливали из-за угрозы атаки беспилотниками в мае 2024 года. Дроны своей цели не достигли и были сбиты ПВО.