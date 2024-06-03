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Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 10:21

Updated Сегодня, 10:21

Уфа экстренно посадит самолеты на Казань

Уфа экстренно посадит самолеты на Казань

3 июня 2024, 09:48
Фото: 1MI
Крупнейшая воздушная гавань Татарстана не принимает рейсы и не отправляет самолеты с полудня понедельника, 3 июня.

Федеральное агентство воздушного транспорта сообщило о приостановке работы международного аэропорта «Казань» в понедельник, 3 июня. Причина и сроки не уточняются.

Пресс-служба международного аэропорта «Казань» добавляет, что все летевшие к ним самолеты еще в небе были перенаправлены в соседние города. Рейсы примут Ульяновск, Самара, Чебоксары, Уфа и столичное «Внуково».

По данным крупных Telegram-каналов Казани, сейчас в аэропорту столпотворение. В зоне вылета много ожидающих посадки пассажиров. Ничего конкретного о причине приостановки полётов и сроках их возобновления им не сообщают.

Ранее работу аэропорта Казани приостанавливали из-за угрозы атаки беспилотниками в мае 2024 года. Дроны своей цели не достигли и были сбиты ПВО.

#Юлия Литвиненко#Видео#Уфа#Башкортостан
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