Куда состоятельные туристы полетят отдыхать из Уфы

Отмечается, что предстоящим летом для жителей Республики Башкортостан будут доступны три популярных направления в Турцию. Речь идет о Даламане, Стамбуле и Анталье, которая уже на протяжении нескольких лет сохраняет статус самого популярного курорта среди российских туристов.