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Published Сегодня, 05:27

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Куда состоятельные туристы полетят отдыхать из Уфы

Куда состоятельные туристы полетят отдыхать из Уфы

24 мая 2024, 05:27
Фото: 1MI
Подробности сообщили в пресс-службе международного аэропорта Уфы.

Из международного аэропорта вновь будут выполняться рейсы в Даламан — курортный город на юго-западе Турции. Прямые рейсы на самолетах Boeing 757-200 каждые 10–11 дней уже с первого дня лета будет выполнять авиакомпания Azur Air, сообщает пресс-служба аэропорта «Уфа».

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Отмечается, что предстоящим летом для жителей Республики Башкортостан будут доступны три популярных направления в Турцию. Речь идет о Даламане, Стамбуле и Анталье, которая уже на протяжении нескольких лет сохраняет статус самого популярного курорта среди российских туристов.

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