Куда состоятельные туристы полетят отдыхать из Уфы

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
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Updated Сегодня, 05:54
Из международного аэропорта вновь будут выполняться рейсы в Даламан — курортный город на юго-западе Турции. Прямые рейсы на самолетах Boeing 757-200 каждые 10–11 дней уже с первого дня лета будет выполнять авиакомпания Azur Air, сообщает пресс-служба аэропорта «Уфа».
Отмечается, что предстоящим летом для жителей Республики Башкортостан будут доступны три популярных направления в Турцию. Речь идет о Даламане, Стамбуле и Анталье, которая уже на протяжении нескольких лет сохраняет статус самого популярного курорта среди российских туристов.