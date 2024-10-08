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Скот

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Октябрь 2024
Козлов не пустили в Башкирию
8 октября 2024, 10:00
Сентябрь 2024
Визит медведя в башкирскую деревню закончился жертвами
Случай нападения опасного лесного хищника зафиксировали в Бурзянском районе Башкортостана, сообщили во вторник, 24 сентября, очевидцы.
24 сентября 2024, 21:22
Август 2024
Медведи и волки терроризируют башкирскую деревню
23 августа 2024, 10:10
«Заряжайте ружья!»: волки терроризируют деревню в Башкирии — есть жертвы
В Гафурийском районе Башкирии произошёл случай нападения волков на хозяйство, сообщил член совета башкортостанского отделения Русского географического общества Рустам Сиразетдинов.
22 августа 2024, 12:52
Июнь 2024
Молния уничтожила отару овец в Башкирии
Стадо овец стало жертвами стихии в башкортостанском Зауралье. Об этом пишут в местных сообществах Vk.
18 июня 2024, 05:30
18+. Молния убила коров в Башкирии
Скот стал жертвой стихии во время выпаса.
5 июня 2024, 08:36
Март 2024
В башкирской деревне заметили катающегося на быке мальчика
В деревне Рыскужино Абзелиловского района молодой человек прокатился верхом на быке. Это заметили проезжающие мимо водители, которые сняли происходящее на видео. Его опубликовали в Telegram-канале «Уфа с огоньком».
12 марта 2024, 15:25

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