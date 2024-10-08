В башкирской деревне заметили катающегося на быке мальчика

В деревне Рыскужино Абзелиловского района молодой человек прокатился верхом на быке. Это заметили проезжающие мимо водители, которые сняли происходящее на видео. Его опубликовали в Telegram-канале «Уфа с огоньком».