mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Фермеры

Выбрать дату
2024
Башкирия отправит в Китай 10 тонн продовольствия
28 ноября, 07:36
Башкирия кормит Татарстан
14 ноября, 16:47
Башкирская «Нарния» не спасла женщину от долгов
23 октября, 09:47
Огородники в Башкирии могут озолотиться на картошке
17 сентября, 17:58
Радий Хабиров оказался весомее всех
11 сентября, 02:47
Видео. Отважный синий трактор не сдался и победил в Башкирии
29 августа, 13:28
Дожди уничтожили 200 га урожая в Башкирии
23 августа, 15:10
Министр зажег на уличном фесте в Уфе
19 августа, 17:28
Режим ЧС в Башкирии поставили на паузу
14 августа, 19:41
Режим ЧС в Башкирии повис в воздухе
12 августа, 13:23
В Башкирии бьют тревогу из-за зомбированных животных
8 июля, 12:22
18+. Молния убила коров в Башкирии
Скот стал жертвой стихии во время выпаса.
5 июня, 08:36
2023
Ярмарки пройдут в грядущие выходные в Башкирии
С 15 по 17 сентября на территории республики будут проходить ярмарки сельхозпродукции. Об этом сообщили в министерстве торговли и услуг.
15 сентября 2023, 12:54

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика