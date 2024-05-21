В Башкирии медведь разодрал лошадь

Случай нападения голодного медведя на лошадь зафиксировали жители деревни Язги-Юрт в Салаватском районе Республики Башкортостан. Как они пишут в социальных сетях, медведь вышел из леса и в поисках пищи направился к пасущимся неподалеку лошадям. Лесной хищник напал на одного из скакунов. Тому удалось отбиться от медведя, но хищник успел нанести глубокие раны.