В Башкирии медведь разодрал лошадь

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Случай нападения голодного медведя на лошадь зафиксировали жители деревни Язги-Юрт в Салаватском районе Республики Башкортостан. Как они пишут в социальных сетях, медведь вышел из леса и в поисках пищи направился к пасущимся неподалеку лошадям. Лесной хищник напал на одного из скакунов. Тому удалось отбиться от медведя, но хищник успел нанести глубокие раны.
Сообщение о нападении медведя на лошадь быстро разлетелось по деревне. Местные жители предупреждают друг друга об опасности и беспокоятся о том, что следующей целью голодного хищника может стать не скот, а человек.
Напомним, ранее в Башкирии было зафиксировано два контакта с опасными хищниками. Так, 17 мая в объектив туристов попала прогулка медведицы с детенышами. А 18 мая бегуну пришлось спасаться на дереве от семейства медведей.