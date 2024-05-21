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Published Сегодня, 10:05

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В Башкирии медведь разодрал лошадь

В Башкирии медведь разодрал лошадь

21 мая 2024, 10:05
Фото: 1MI
Жители деревни, близ которой голодный хищник вышел из леса в поисках пропитания, теперь опасаются за свои жизни.

Случай нападения голодного медведя на лошадь зафиксировали жители деревни Язги-Юрт в Салаватском районе Республики Башкортостан. Как они пишут в социальных сетях, медведь вышел из леса и в поисках пищи направился к пасущимся неподалеку лошадям. Лесной хищник напал на одного из скакунов. Тому удалось отбиться от медведя, но хищник успел нанести глубокие раны.

Сообщение о нападении медведя на лошадь быстро разлетелось по деревне. Местные жители предупреждают друг друга об опасности и беспокоятся о том, что следующей целью голодного хищника может стать не скот, а человек.

Напомним, ранее в Башкирии было зафиксировано два контакта с опасными хищниками. Так, 17 мая в объектив туристов попала прогулка медведицы с детенышами. А 18 мая бегуну пришлось спасаться на дереве от семейства медведей.

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#Юлия Литвиненко#Происшествия#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Нападение#Медведь#Лошадь
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