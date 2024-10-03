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Угон автомобиля

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Октябрь
Мужчина отправился в колонию за пьяную езду
3 октября, 07:33
Сентябрь
Студенты решили покататься на чужой машине, но что-то пошло не так
6 сентября, 09:09
Август
Опасного преступника задержали в Уфе
16 августа, 09:59
Июль
В Башкирии нетрезвый мужчина угнал авто и убил свою знакомую
22 июля, 15:11
В Башкирии задержали подростков угонщиков
В Белорецком районе Башкортостана несколько подростков были задержаны катающимися на угнанном автомобиле, сообщает Госавтоинспекция Башкортостана.
13 июля, 12:09
Вежливые воры появились в Башкирии
5 июля, 07:11
Июнь
Жительница Башкирии едва не осталась без авто после визита на автомойку
24 июня, 10:33
День рождения с погоней отметили в Башкирии
5 июня, 09:57

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