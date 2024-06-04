День пограничника в Башкирии отметили сжиганием автомобиля

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
Мужчина на большой скорости следовал по автодороге, что привлекло внимание инспекторов Башкирии. На ветру развевался протянутый из окна флаг пограничных войск. За рулем оказался мужчина в военной форме.
Отмечается, что изначально мужчина не оказывал сопротивления, однако, его настроение резко изменилось, когда в руках сотрудников ГАИ появился алкотестер. Мужчина долго отпирался, но в какой-то момент все же согласился пройти процедуру. В момент, когда аппарат подтвердил наличие спирта в организме водителя, он бросился к автомобилю. Однако, вместо попытки скрыться, он его поджег.
В отношении мужчины составлены протоколы за вождение в нетрезвом виде и неповиновение сотрудникам полиции. Ему назначен штраф в ₽ 2000. По информации НТВ, горевший автомобиль восстановлению не подлежит.