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Published Сегодня, 05:52

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

День пограничника в Башкирии отметили сжиганием автомобиля

День пограничника в Башкирии отметили сжиганием автомобиля

4 июня 2024, 05:52
Фото: 1MI
Мужчина поджег свое авто после того, как сотрудники ГАИ выявили в его организме алкоголь, сообщает телеканал НТВ.

Мужчина на большой скорости следовал по автодороге, что привлекло внимание инспекторов Башкирии. На ветру развевался протянутый из окна флаг пограничных войск. За рулем оказался мужчина в военной форме.

Отмечается, что изначально мужчина не оказывал сопротивления, однако, его настроение резко изменилось, когда в руках сотрудников ГАИ появился алкотестер. Мужчина долго отпирался, но в какой-то момент все же согласился пройти процедуру. В момент, когда аппарат подтвердил наличие спирта в организме водителя, он бросился к автомобилю. Однако, вместо попытки скрыться, он его поджег.

В отношении мужчины составлены протоколы за вождение в нетрезвом виде и неповиновение сотрудникам полиции. Ему назначен штраф в ₽ 2000. По информации НТВ, горевший автомобиль восстановлению не подлежит.

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