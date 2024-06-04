День пограничника в Башкирии отметили сжиганием автомобиля

Отмечается, что изначально мужчина не оказывал сопротивления, однако, его настроение резко изменилось, когда в руках сотрудников ГАИ появился алкотестер. Мужчина долго отпирался, но в какой-то момент все же согласился пройти процедуру. В момент, когда аппарат подтвердил наличие спирта в организме водителя, он бросился к автомобилю. Однако, вместо попытки скрыться, он его поджег.