Молодой депутат внезапно умер в Башкирии

На своей странице в социальных сетях он активно рассказывал об акциях и мероприятиях, инициированных «Сапаведливой Россией» в Стерлитамаке. Сам он принимал участие в профилактических рейдах во время новогодних праздников, летних и зимних субботниках, проводил мониторинг качества питания в образовательных учреждениях и др.