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Молодой депутат внезапно умер в Башкирии

Молодой депутат внезапно умер в Башкирии

30 мая 2024, 12:13
Фото: Юрий Барабаш/VK.com
Член партии «Справедливая Россия» и депутат Горсовета Стерлитамака Юрий Барабаш скончался в возрасте 35 лет, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

В возрасте 35 лет ушел из жизни руководитель местного отделения всероссийской политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Юрий Барабаш. Причина его смерти не уточняется, но отмечается, что она стала шоком для всех. Причин для столь скоро ухода не было.

Юрий Барабаш занимал должность депутата Совета городского округа. Принимал активное участие в жизни родного города и регионального отделения политической партии, основанной в 2006 году.

На своей странице в социальных сетях он активно рассказывал об акциях и мероприятиях, инициированных «Сапаведливой Россией» в Стерлитамаке. Сам он принимал участие в профилактических рейдах во время новогодних праздников, летних и зимних субботниках, проводил мониторинг качества питания в образовательных учреждениях и др.

Напомним, осенью 2023 года в ДТП при столкновении «Рено Меган» и «Лады Гранты» погиб 64-летний кандидат в депутаты от партии КПРФ Ханиф Ахмедьянов.

Также в 2023 году стало известно о гибели двух депутатов, отправившихся в зону СВО. Речь идет о Денисе Пихтовникове, занимавшим должность депутата Совета сельского и 56-летнем депутате Горсовета Агидели Халиле Абубакирове.

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