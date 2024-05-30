В Башкирии планируют избавиться от природного газа

Отмечается, что оценку безопасности проводимых мероприятий для жителей близлежащих населенных пунктов дадут специалисты химико-аналитической лаборатории. Кроме того, работы будут проводиться лишь при благоприятных погодных условиях — с учетом режима ветра по «Розе ветров».