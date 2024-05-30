В Башкирии планируют избавиться от природного газа

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Сжигание газа будет проводиться в Стерлитамакском районе. Процесс сжигания планируется осуществить в период с 17:00 30 мая до полуночи 3 июня.
Сжечь планируется порядка 69,5 тысяч кубометров очищенного газа природного происхождения. Местом проведения работ станет технологический амбар 206 км трассы продуктопровода близ деревни Мурдашево.
Отмечается, что оценку безопасности проводимых мероприятий для жителей близлежащих населенных пунктов дадут специалисты химико-аналитической лаборатории. Кроме того, работы будут проводиться лишь при благоприятных погодных условиях — с учетом режима ветра по «Розе ветров».