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Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

В Уфе горит частный сектор

В Уфе горит частный сектор

1 июня 2024, 07:29
Фото: 1MI
Огонь охватил двор жилого дома — данных о жертвах и пострадавших пока не поступало.

Днём в субботу, 1 июня, в Уфе на перекрестке бульвара Ибрагимова и Цюрупы вспыхнул пожар в частном секторе, сообщает Telegram-канал «Честный репортаж». Из записи, сделанной из окна соседней высотки, понятно, что огонь охватил территорию возле жилого дома. Языки пламени поднимаются на уровень деревьев. Клубы черного дыма закрывают многоэтажку через дорогу от точки съемки.

По данным ресурса, пожарные уже выехали на место происшествия. Официальных сообщений по этому поводу от пресс-службы МЧС Республики Башкортостан пока не поступало. Данных о площади возгорания, охваченном огнем объекте, наличии пострадавших или жертв пока тоже нет.

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