В Уфе горит частный сектор

По данным ресурса, пожарные уже выехали на место происшествия. Официальных сообщений по этому поводу от пресс-службы МЧС Республики Башкортостан пока не поступало. Данных о площади возгорания, охваченном огнем объекте, наличии пострадавших или жертв пока тоже нет.