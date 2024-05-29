Конвой с мигалками промчался по Уфе из-за женщины

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
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Updated Сегодня, 05:30
Во вторник, 28 мая, в час пик по улицам Уфы промчался экипаж автоинспекторов с мигалками и сиреной. Машина сопровождала автомобиль «Рено Логан», в котором сидела угрожавшая родить с минуты на минуту женщина.
Схватки застали будущую мать на 96 км трассы Р-240 и подъезде к дороге М-12. Водитель «Рено Логан», по совместительству — муж роженицы, гнал машину в роддом. Мужчина понимал, что из-за пробок вряд ли успеет доставить супругу к медикам. Тогда он увидел на дороге экипаж ГАИ и попросил помощи у автоинспекторов. Проконсультировавшись в дежурной части, сотрудники ДПС получили разрешение на сопровождение автомобиля с роженицей. Они с мигалками и сиренами промчались с «Рено Логан» до республиканской клинической больницы в Уфе.
Уже вечером стало известно, что у женщины родилась дочь. Счастливый отец, которому помогли сотрудники ДПС, поблагодарил их в соцсетях.