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Конвой с мигалками промчался по Уфе из-за женщины

Конвой с мигалками промчался по Уфе из-за женщины

29 мая 2024, 05:25
Фото: 1MI
В соседней машине ехала очень важный пассажир. Ее нужно было незамедлительно привезти к специалистам. О погоне со счастливым концом рассказали в ГАИ Башкирии.

Во вторник, 28 мая, в час пик по улицам Уфы промчался экипаж автоинспекторов с мигалками и сиреной. Машина сопровождала автомобиль «Рено Логан», в котором сидела угрожавшая родить с минуты на минуту женщина.

 

Схватки застали будущую мать на 96 км трассы Р-240 и подъезде к дороге М-12. Водитель «Рено Логан», по совместительству — муж роженицы, гнал машину в роддом. Мужчина понимал, что из-за пробок вряд ли успеет доставить супругу к медикам. Тогда он увидел на дороге экипаж ГАИ и попросил помощи у автоинспекторов. Проконсультировавшись в дежурной части, сотрудники ДПС получили разрешение на сопровождение автомобиля с роженицей. Они с мигалками и сиренами промчались с «Рено Логан» до республиканской клинической больницы в Уфе.

 

Уже вечером стало известно, что у женщины родилась дочь. Счастливый отец, которому помогли сотрудники ДПС, поблагодарил их в соцсетях.

Видео: 1MI
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