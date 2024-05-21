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Следком начал проверку после гибели ребенка в утробе матери в Башкирии

Следком начал проверку после гибели ребенка в утробе матери в Башкирии

21 мая 2024, 06:11
Фото: 1MI
Глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад после несчастного случая с гибелью плода у роженицы из Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным Mkset, речь идет о трагическом инциденте в семье Хасановых из Стерлитамака. Ранее жительница Стерлитамака Региона Хасанова рассказала Mash Batash, что ее нерожденный ребенок погиб после операции. Супруги во всем винят врачей.

Со слов горожанки, в злосчастный день еще будучи беременной она почувствовала недомогание и боль в животе. На карете скорой женщину доставили в больницу, где, с ее слов, тянули с оказанием помощи из-за забытых дома документов о беременности.

— Я ждала, пока муж принесет мне документы, они меня не принимали. Я уже теряла сознание, — рассказывает Регина Хасанова.

Во время оказания помощи врачи сообщили женщине о гибели плода из-за занесенной ими инфекции. Медики также объяснили пациентке, что быть матерью она больше не сможет.

— Начали делать операцию — кесарево сечение. Я спросила: что с ребенком? Они ответили, что он умер. Врачи сказали, что когда оперировали, занесли инфекцию, — сообщила горожанка журналистам. — Больше я не могу иметь детей.
В Башкирии шестилетний ребенок погиб под колесами огромного лесовоза
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Ранее спасатели сообщали о том, что в Башкирии с начала года семеро детей погибли в пожарах.

#Происшествия#Стерлитамак#Проверка#Уголовное дело#Башкортостан#Ребенок#Роддом#Инциденты#Гибель
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