Следком начал проверку после гибели ребенка в утробе матери в Башкирии

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
По данным Mkset, речь идет о трагическом инциденте в семье Хасановых из Стерлитамака. Ранее жительница Стерлитамака Региона Хасанова рассказала Mash Batash, что ее нерожденный ребенок погиб после операции. Супруги во всем винят врачей.
Со слов горожанки, в злосчастный день еще будучи беременной она почувствовала недомогание и боль в животе. На карете скорой женщину доставили в больницу, где, с ее слов, тянули с оказанием помощи из-за забытых дома документов о беременности.
— Я ждала, пока муж принесет мне документы, они меня не принимали. Я уже теряла сознание, — рассказывает Регина Хасанова.
Во время оказания помощи врачи сообщили женщине о гибели плода из-за занесенной ими инфекции. Медики также объяснили пациентке, что быть матерью она больше не сможет.
— Начали делать операцию — кесарево сечение. Я спросила: что с ребенком? Они ответили, что он умер. Врачи сказали, что когда оперировали, занесли инфекцию, — сообщила горожанка журналистам. — Больше я не могу иметь детей.