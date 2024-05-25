mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:27

Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

В Башкирии выпускница высунулась из машины на глазах у начальника ГИБДД

«Упс…»: в Башкирии выпускница, не заметив начальника ГИБДД, высунулась из машины

25 мая 2024, 13:27
Фото: Владимир Севастьянов/Telegram

В Башкирии выпускница высунулась из машины на глазах у начальника ГИБДД

Курьезный случай произошел на дорогах Нефтекамска после «Последнего звонка», 24 мая, сообщил руководитель ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов. Свежеиспеченная выпускница девятого класса грубо нарушила правила дорожного движения и высунулась из люка машины, не подозревая, что за ней едет инспектор.

Девушка каталась на машине марки Lexus вместе с подругой-десятиклассницей, за рулем в этот момент находилась старшая сестра выпускницы. В честь праздника автолюбительница разрешила подростку покрасоваться и выглянуть через люк.

Свидетелем происходящего стал начальник городского отдела ГИБДД, ехавший на своей гражданской машине. Подъехав чуть ближе, страж порядка также заметил, что все ехавшие в автомобиле не пристегнуты. Нарушителей ПДД настигла «мгновенная карма».

На троицу составили протоколы. Впоследствии выяснилось, что у водителя нет страховки, за что она получила еще один штраф.

Ранее Mkset рассказывал о том, как инспекторы ГИБДД через ужасные пробки провезли роженицу в больницу.

Высунулись из машины по пояс: в Уфе задержали нарушителей ПДД
Узнать подробнее
Жуткая пробка образовалась на выезде из Уфы
Узнать подробнее
Читайте также:
В Башкирии несколько сотен дальнобойщиков оштрафовали за скрытые номера«Не интересует»: как в Уфе отреагировали на повышение стоимости проезда на автобусахСемилетний велосипедист пострадал в ДТП с участием КамАЗа
#Общество#Видео#ГИБДД#Башкортостан#Полиция#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт#Нефтекамск#ДПС#Инциденты#Гаишники
Подпишитесь
Никаб раздора: нужна ли России «открытость лиц»?
Сегодня, 06:23
Жуткая пробка образовалась на выезде из Уфы
Сегодня, 12:16
Топ-10 бань Уфы, которые спасут во время отключения воды
23 мая, 18:02
В Башкирии откроется генконсульство Турции
Сегодня, 09:27
Перерасчет за горячую воду в Уфе: кому положен и как быть с аварийными отключениями?
Сегодня, 08:25
Будет ли новая волна мобилизации? Эксперты дали ответ
23 мая, 17:40
"