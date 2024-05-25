«Упс…»: в Башкирии выпускница, не заметив начальника ГИБДД, высунулась из машины

Свидетелем происходящего стал начальник городского отдела ГИБДД, ехавший на своей гражданской машине. Подъехав чуть ближе, страж порядка также заметил, что все ехавшие в автомобиле не пристегнуты. Нарушителей ПДД настигла «мгновенная карма».