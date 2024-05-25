«Упс…»: в Башкирии выпускница, не заметив начальника ГИБДД, высунулась из машины

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Девушка каталась на машине марки Lexus вместе с подругой-десятиклассницей, за рулем в этот момент находилась старшая сестра выпускницы. В честь праздника автолюбительница разрешила подростку покрасоваться и выглянуть через люк.
Свидетелем происходящего стал начальник городского отдела ГИБДД, ехавший на своей гражданской машине. Подъехав чуть ближе, страж порядка также заметил, что все ехавшие в автомобиле не пристегнуты. Нарушителей ПДД настигла «мгновенная карма».
На троицу составили протоколы. Впоследствии выяснилось, что у водителя нет страховки, за что она получила еще один штраф.
Ранее Mkset рассказывал о том, как инспекторы ГИБДД через ужасные пробки провезли роженицу в больницу.