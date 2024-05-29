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Четверо пехотинцев из Башкирии героически погибли на СВО

Четверо пехотинцев из Башкирии героически погибли на СВО

29 мая 2024, 15:09
Фото: Ильдар Нафиков/Vk
В понедельник, 27 мая, в Абзелиловском районе Башкирии прошла траурная церемония прощания с четверыми погибшими бойцами — уроженцами местных сел. Об этом сообщил глава районной администрации Ильдар Нафиков.

Как написал чиновник, речь идет о Разиле Даутове (уроженец Ишкулово), Ильгаме Мавлетдинове (Салаватово), Фадисе Сафине (Махмутово) и Ямиле Ягудине (Баимово). Глава района выразил свои соболезновения родным военнослужащих. В комментариях сельчане также оставляют слова сопереживания близким бойцов.

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Районные СМИ пишут, что один из бойцов — Разиль Даутов — служил в качестве стрелка-гранатометчика. Контракт с МО РФ он подписал в конце декабря минувшего года. Смертельное ранение боец получил 4 февраля, пожертвовав собой.

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#Башкортостан#Новости Башкирии#Погибшие#Спецоперация#СВО#Абзелиловский район
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