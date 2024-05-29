Четверо пехотинцев из Башкирии героически погибли на СВО

Районные СМИ пишут, что один из бойцов — Разиль Даутов — служил в качестве стрелка-гранатометчика. Контракт с МО РФ он подписал в конце декабря минувшего года. Смертельное ранение боец получил 4 февраля, пожертвовав собой.