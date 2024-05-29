Четверо пехотинцев из Башкирии героически погибли на СВО

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Как написал чиновник, речь идет о Разиле Даутове (уроженец Ишкулово), Ильгаме Мавлетдинове (Салаватово), Фадисе Сафине (Махмутово) и Ямиле Ягудине (Баимово). Глава района выразил свои соболезновения родным военнослужащих. В комментариях сельчане также оставляют слова сопереживания близким бойцов.
Районные СМИ пишут, что один из бойцов — Разиль Даутов — служил в качестве стрелка-гранатометчика. Контракт с МО РФ он подписал в конце декабря минувшего года. Смертельное ранение боец получил 4 февраля, пожертвовав собой.