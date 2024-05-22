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Башкирия оплакивает героя СВО, Рустама Зарипова

Башкирия оплакивает героя СВО, Рустама Зарипова

22 мая 2024, 11:47
Фото: Vk.ru/Марс Кашапов
Администрация Салаватского района с прискорбием сообщает о гибели уроженца района Рустама Зарипова

В ходе специальной военной операции погиб Рустам Зарипов, мужественный защитник Родины. Его подвиг навеки останется в памяти близких и всех соотечественников. Юноша служил в должности стрелка мотострелкового взвода и до конца оставался верен присяге, стойко сражаясь за мир и безопасность своей страны.

Рустам Зарипов отправился на защиту мирного населения. Его жизнь оборвалась, но память о его самоотверженности будет вечно храниться в сердцах родных и близких.

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Глава Салаватского района выразил глубочайшие соболезнования семье и друзьям погибшего военнослужащего. Он отметил, что Рустам Зарипов до конца выполнил свой воинский долг и стал примером мужества и отваги для всех.

Вся Башкирия скорбит об утрате своего героя и выражает благодарность за его жертву во имя мира и процветания России. Проводить героя в последний путь собрались его родные, друзья, сослуживцы и неравнодушные жители города.

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