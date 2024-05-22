Башкирия оплакивает героя СВО, Рустама Зарипова

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
В ходе специальной военной операции погиб Рустам Зарипов, мужественный защитник Родины. Его подвиг навеки останется в памяти близких и всех соотечественников. Юноша служил в должности стрелка мотострелкового взвода и до конца оставался верен присяге, стойко сражаясь за мир и безопасность своей страны.
Рустам Зарипов отправился на защиту мирного населения. Его жизнь оборвалась, но память о его самоотверженности будет вечно храниться в сердцах родных и близких.
Глава Салаватского района выразил глубочайшие соболезнования семье и друзьям погибшего военнослужащего. Он отметил, что Рустам Зарипов до конца выполнил свой воинский долг и стал примером мужества и отваги для всех.
Вся Башкирия скорбит об утрате своего героя и выражает благодарность за его жертву во имя мира и процветания России. Проводить героя в последний путь собрались его родные, друзья, сослуживцы и неравнодушные жители города.