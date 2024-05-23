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Рабочая группа по СВО представила новые гарантии для бойцов и их семей

Рабочая группа по СВО представила новые гарантии для бойцов и их семей

23 мая 2024, 12:29
Фото: ER.ru
Рабочая группа по вопросам СВО направила президенту очередной доклад, в котором изложены новые имущественные и социальные гарантии для бойцов и их семей.

Предлагается уточнить нормы выделения бесплатных земельных участков для участников СВО, сообщил глава группы и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Сегодня закон предусматривает возможность получить землю от государства бесплатно только один раз, по одному основанию. Это ограничивает права, например, воспитанников многодетных семей, участвующих в спецоперации, которым ранее уже была выделена доля на родительском участке.

Также рабочая группа предлагает освободить участников СВО от уплаты процентов по ипотеке. В настоящее время заморозка процентной ставки на период кредитных каникул для бойцов действует по всем видам кредитов, кроме жилищных.

Еще одно предложение касается освобождения ветеранов СВО от уплаты госпошлины за регистрацию в качестве юридического лица или ИП. Эта норма должна распространяться и на супруг бойцов, подчеркнул Андрей Турчак.

Для ополченцев ЛДНР, демобилизованных по ранению до 2022 года, предлагается предоставить возможность повторно пройти военно-врачебные комиссии. Многие из них числятся покинувшими службу из-за «общего заболевания». Эта формулировка лишает защитников Донбасса возможности получить статус инвалида боевых действий и положенные выплаты и льготы, пояснил глава рабочей группы.

Кроме того, рабочая группа предлагает предусмотреть упрощенную процедуру получения гражданства иностранцами, которым присвоен статус ветерана боевых действий, и имеющими госнаграды РФ, а также включить в нацпроект по предпринимательству обучающие программы для ветеранов спецоперации, пишет сайт er.ru.

Андрей Турчак также доложил президенту о статусе ранее сформулированных предложений рабочей группы. Госдумой приняты законы о распространении льгот, положенных героям РФ и героям СССР, на членов их семей, а также закон о дополнительных ежемесячных выплатах кавалерам ордена Святого Георгия. Утверждены поправки, которые позволят получать одновременно две пенсии семьям погибших участников СВО с детьми до 23 лет.

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