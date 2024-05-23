Рабочая группа по СВО представила новые гарантии для бойцов и их семей

Андрей Турчак также доложил президенту о статусе ранее сформулированных предложений рабочей группы. Госдумой приняты законы о распространении льгот, положенных героям РФ и героям СССР, на членов их семей, а также закон о дополнительных ежемесячных выплатах кавалерам ордена Святого Георгия. Утверждены поправки, которые позволят получать одновременно две пенсии семьям погибших участников СВО с детьми до 23 лет.