mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:27

Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 08:57

Updated Сегодня, 08:57

Боевой хорёк воюет с бойцами из Башкирии на СВО

Боевой хорёк воюет с бойцами из Башкирии на СВО

28 мая 2024, 06:27
Фото: 1MI
О необычном пополнении в роте сообщает Telegram-канал «Башкирский батальон».

В шестой штурмовой бригаде батальона им. Шаймуратоваа военнослужащих появился необычный товарищ. Вместе с ними в зоне СВО находится хорек. Его фото военнослужащие опубликовали в своем Telegram-каналe «Башкирский батальон».

Фото: Башкирский батальон/ Tekegram

Отметим, что это далеко не единственный случай, когда военнослужащие берут или приручают животных в зоне проведения спецоперации. К примеру, к «Липецкому зоопарку» они обратились с просьбой передать на СВО двух павлинов

В зоопарке сообщили, что уход за животными является для военнослужащих способом психологической разгрузки.

— Они будут кормить их, ухаживать, возможно даже получат приплод! Конечно, их никто не будет есть. И уж шашлык из них точно никто делать не будет, — прокомментировали в пресс-службе зверинца.

Так, в зону СВО из Липецка отправился молодой павлин с небольшим хвостом.

Читайте также:
Депутата из Башкирии ранили в зоне СВО«Уфанет» потребовали передать государствуДруг утонувшего в Уфе ребёнка всё ещё в розыске
#Общество#Происшествия#Уфа#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии#Новости Уфы#СВО#Участники СВО#Боевой хорек#Шестая штурмовая бригада#Батальон им. Шаймуратова#Приручение животных#Липецкий зоопарк#Павлины
Подпишитесь
20% школьного питания в Башкирии — брак
Сегодня, 04:28
«Затор-Байрам» в Уфе повторять не планируют
Сегодня, 03:32
Из-за «VK Fest» в Уфе будут трудности с движением всю неделю
Вчера, 19:32
Друг утонувшего в Уфе ребёнка всё ещё в розыске
Вчера, 15:12
В Башкирии природное наследие под угрозой
Вчера, 14:24
Проезд в Уфе подорожает до ₽45
Вчера, 14:54
"