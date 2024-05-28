Боевой хорёк воюет с бойцами из Башкирии на СВО

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
В шестой штурмовой бригаде батальона им. Шаймуратоваа военнослужащих появился необычный товарищ. Вместе с ними в зоне СВО находится хорек. Его фото военнослужащие опубликовали в своем Telegram-каналe «Башкирский батальон».
Отметим, что это далеко не единственный случай, когда военнослужащие берут или приручают животных в зоне проведения спецоперации. К примеру, к «Липецкому зоопарку» они обратились с просьбой передать на СВО двух павлинов
В зоопарке сообщили, что уход за животными является для военнослужащих способом психологической разгрузки.
— Они будут кормить их, ухаживать, возможно даже получат приплод! Конечно, их никто не будет есть. И уж шашлык из них точно никто делать не будет, — прокомментировали в пресс-службе зверинца.
Так, в зону СВО из Липецка отправился молодой павлин с небольшим хвостом.