Главврач уфимской больницы №8 вернулся из длительной командировки в зоне СВО

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Для руководителя больницы в Черниковке, хирурга со стажем это была уже четвертая командировка. Руслан Гараев работал в военно-полевом госпитале, оказывая медицинскую помощь военнослужащим.
Руслан Гараев ранее уже бывал в Донецке, Красном Лимане и Красном Луче. Он в числе первых волонтеров отправился на СВО, а осенью 2022 года был награжден орденом Минигали Шаймуратова.
Напомним, ранее Mkset анализировал возможность новой волны мобилизации в России. Это, в первую очередь, связано с назначением нового министра обороны РФ. В подробном материале прояснили текущую ситуацию и опровергли слухи.