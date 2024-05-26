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Главврач уфимской больницы №8 вернулся из длительной командировки в зоне СВО

Главврач уфимской больницы №8 вернулся из длительной командировки в зоне СВО

26 мая 2024, 08:50
Фото: 1MI

Главврач уфимской больницы №8 вернулся из длительной командировки в зоне СВО

В Уфу из командировки в зону СВО вернулся главный врач уфимской больницы № 8 Руслан Гараев. Он провел на этой территории около полугода.

Для руководителя больницы в Черниковке, хирурга со стажем это была уже четвертая командировка. Руслан Гараев работал в военно-полевом госпитале, оказывая медицинскую помощь военнослужащим.

Руслан Гараев ранее уже бывал в Донецке, Красном Лимане и Красном Луче. Он в числе первых волонтеров отправился на СВО, а осенью 2022 года был награжден орденом Минигали Шаймуратова.

Напомним, ранее Mkset анализировал возможность новой волны мобилизации в России. Это, в первую очередь, связано с назначением нового министра обороны РФ. В подробном материале прояснили текущую ситуацию и опровергли слухи.

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