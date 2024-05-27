Машина всмятку, водитель насмерть — жёсткий таран в Башкирии

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Днем в понедельник, 27 мая, в городе Сибай на улице Белова произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Республики Башкортостан.
По предварительным данным, 70-летний водитель автомобиля «Лада Калина» совершил выезд на встречную полосу движения, где допустил лобовое столкновение со встречным автомобилем «Ниссан Террано». В результате ДТП водитель отечественного автомобиля скончался до прибытия бригады «Скорой медицинской помощи».
— Проходя мимо, я услышал громкий удар и увидел два автомобиля на дороге, сильно поврежденные, — комментирует очевидец.
Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по Сибаю Загир Ласынов отметил, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, экстренные службы и медики. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
Не исключается также, что пожилой мужчина мог уснуть за рулем или почувствовать себя плохо, что и привело к трагедии.
К сожалению, дорожно-транспортные происшествия на территории Республики Башкортостан не являются редкостью. По данным статистики, за первые пять месяцев 2024 года в республике произошло уже более 720 ДТП, в которых погибло свыше 100 человек.
Госавтоинспекция настоятельно призывает всех водителей проявлять максимальное внимание и осторожность на дорогах, неукоснительно соблюдать скоростной режим и требования правил дорожного движения. Любое неосторожное действие или нарушение ПДД может привести к непоправимым последствиям.