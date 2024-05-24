Рухнувший с девочкой лифт в Башкирии оказался новым

Всего в здании, по данным сервиса Дом.МинЖКХ, установлены 6 подъемников, все они были установлены в 2016 году, каких-либо нареканий о состоянии лифтов — не было. Грузоподъемность оборудования составляет 630 кг — примерно восемь взрослых людей.

Сам дом достроили в 2015 году. Его износ, по данным коммунальщиков, не превышает 1%. Ответственна за многоквартирное здание управляющая компания «ЖилСервис Солнечный».