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Published Сегодня, 09:58

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Рухнувший с девочкой лифт в Башкирии оказался новым

Рухнувший с девочкой лифт в Башкирии оказался новым

24 мая 2024, 09:58
Фото: 1MI
Дом, в котором произошел инцидент с падением лифта, был введен в эксплуатацию менее 10 лет назад. Редакция Mkset изучила данные об оборудовании дома по открытым источникам ЖКХ.

Напомним, несчастный случай произошел в доме по улице Артема, 68, в Стерлитамаке.

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Всего в здании, по данным сервиса Дом.МинЖКХ, установлены 6 подъемников, все они были установлены в 2016 году, каких-либо нареканий о состоянии лифтов — не было. Грузоподъемность оборудования составляет 630 кг — примерно восемь взрослых людей.
Сам дом достроили в 2015 году. Его износ, по данным коммунальщиков, не превышает 1%. Ответственна за многоквартирное здание управляющая компания «ЖилСервис Солнечный».


Как сообщал Mkset, инцидент случился 16 мая. В новостройке рухнул лифт, где находилась несовершеннолетняя девочка. Правоохранительные органы вскоре начали проверку.

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#Юлия Литвиненко#Происшествия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#ЖКХ#Несчастный случай#Лифт#Инцидент#Дом
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