Рухнувший с девочкой лифт в Башкирии оказался новым

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
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Напомним, несчастный случай произошел в доме по улице Артема, 68, в Стерлитамаке.
Всего в здании, по данным сервиса Дом.МинЖКХ, установлены 6 подъемников, все они были установлены в 2016 году, каких-либо нареканий о состоянии лифтов — не было. Грузоподъемность оборудования составляет 630 кг — примерно восемь взрослых людей.
Сам дом достроили в 2015 году. Его износ, по данным коммунальщиков, не превышает 1%. Ответственна за многоквартирное здание управляющая компания «ЖилСервис Солнечный».
Как сообщал Mkset, инцидент случился 16 мая. В новостройке рухнул лифт, где находилась несовершеннолетняя девочка. Правоохранительные органы вскоре начали проверку.