В Башкирии по факту падения лифта в жилом доме возбуждено уголовное дело

Как установлено следствием, инцидент произошел еще на прошлой неделе. В четверг, 16 мая, в одном из домов лифтовая кабина сорвалась вниз. В то момент в ней находилась местная жительница — девушка в возрасте 16 лет — ей потребовалась помощь медиков.