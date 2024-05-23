В Башкирии по факту падения лифта в жилом доме возбуждено уголовное дело

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
В Башкирии по факту падения лифта в жилом доме по ул. Артема в Стерлитамаке возбуждено уголовное дело. Действиям лиц, которые несли ответственность за состояние лифта, будет вынесена правовая оценка.
Как установлено следствием, инцидент произошел еще на прошлой неделе. В четверг, 16 мая, в одном из домов лифтовая кабина сорвалась вниз. В то момент в ней находилась местная жительница — девушка в возрасте 16 лет — ей потребовалась помощь медиков.
Как стало известно ранее, пострадавшая в результате падения школьница получила серьезные травмы.
Напомним, ранее несчастный случай произошел на стройке многоквартирного дома в Уфе. Рабочий, выполнявший поручение руководства, упал с 12-метровой высоты в лифтовую шахту. Мужчина выжил, но был травмирован — медики диагностировали сочетанную у него травму.