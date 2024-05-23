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Posted Сегодня, 12:33

Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Гонка микрочипов: какое место занимает Россия?

Гонка микрочипов: какое место занимает Россия?

23 мая 2024, 12:33
Фото: Изображение Midjourney

Гонка микрочипов: какое место занимает Россия?

Развитие микроэлектроники не стоит на месте — технологии шагают вперед семимильными шагами. Какое место в этой гонке занимает Россия?

Если говорить про актуальные технологии, то сейчас растет потребность в памяти с высокой пропускной способностью для чипов ИИ. Ожидаемо, что Китай уже планирует эту потребность удовлетворить — помимо прочего, это позволит Китаю повысить свою технологическую независимость.

Стоит отметить, что память такого рода применяется не только для ИИ, но и, например, для магистральных маршрутизаторов — дорогостоящих устройств, которые соединяют интернетом целые города. «Мозги» у этих устройств значительно сильнее, чем у стандартных компьютерных процессоров.

В российском сегменте микрочипов пока все довольно вяло: производственные линии как будто бы есть, но сами технические процессы отстают на несколько поколений. И в этом смысле эксперты особых перспектив не видят. С одной стороны, требуются инвестиции, причем немалые, с другой — в ближайшей перспективе они едва ли окупятся. Одновременно с этим ИИ постепенно входит в повседневную жизнь россиян. Возможно, это пока еще на уровне развлечения, но очевидно, что полноценное внедрение ИИ станет началом новой эпохи.

Подробнее — в «Новых известиях».

#Андрей Королев#Экономика#Новости
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