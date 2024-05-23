Гонка микрочипов: какое место занимает Россия?

В российском сегменте микрочипов пока все довольно вяло: производственные линии как будто бы есть, но сами технические процессы отстают на несколько поколений. И в этом смысле эксперты особых перспектив не видят. С одной стороны, требуются инвестиции, причем немалые, с другой — в ближайшей перспективе они едва ли окупятся. Одновременно с этим ИИ постепенно входит в повседневную жизнь россиян. Возможно, это пока еще на уровне развлечения, но очевидно, что полноценное внедрение ИИ станет началом новой эпохи.