Топ-5 видов бытового мусора, которые угрожают планете

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
При производстве энергоносителей используются ртуть, литий, цинк, никель, кадмий, свинец, серная кислота. Даже использованные и разрядившиеся батарейки и аккумуляторы все равно несут угрозу загрязнения, поскольку рано или поздно повреждаются и вся закупоренная таблица Менделеева попадает в почву, воду, воздух. Для сравнения: одна только батарейка типа АА способна сделать непригодными до 400 литров воды или 20 квадратных метров земли. Не стоит забывать, что вода с вредными примесями может попасть не только в водоемы, но и в водопровод. Последствия могут быть фатальными — в этом контексте можно вспомнить, например, фенольную катастрофу в Башкирии.
Поэтому батарейки и аккумуляторы следует сдавать в специальные пункты приема. Зачастую они располагаются в гипермаркетах электроники или магазинах, нацеленных на осознанное потребление.
Каждая из таких лампочек содержит 3-5 граммов ртути (например, в типичном градуснике — около 1 грамма), то есть достаточно, чтобы человек отравился его парами. Если же такая лампа разбивается на свалке, есть риск попадания ртути в почву и воду — после дождя. Поэтому такие лампы, как и батарейки, следует сдавать на переработку.
Просроченные лекарства также опасны для окружающей среды. В частности, ими могут отравиться животные на помойке или на мусорных свалках — учитывая блестящую фактуру блистера. Сами лекарства при попадании в почву могут спровоцировать изменение микроорганизмов, которые станут устойчивыми к антибиотикам и впоследствии могут причинить вред человеку. Эксперты советуют доставать просроченные лекарства из упаковки и высыпать в герметичную емкость, после чего сдавать на переработку пластика или стекла.
Самая большая беда нашей планеты, потому что такой дешевый и доступный пластик разлагается около 300 лет. Вместе с тем сжигание пластика проблем только прибавляет: при его горении выделяются токсичные вещества (например, кадмий), которые загрязняют почву, растения, а при определенном скапливании в организме животного или человека могут нанести существенный вред.
Бутылки, крышки и другие изделия из пластика следует также сдавать на переработку. Во многих городах существуют пункты приема пластика, но стоит учитывать, что пластика существует множество видов и пункты приема зачастую принимают не все разновидности.
Пакеты, которые вам услужливо предлагают в каждом магазине, плохо влияют на окружающую среду: время разложения одного пакета составляет от 100 до 500 лет! Не лучше ли приходить в магазин со своим? Сжигание пакетов, к сожалению, тоже не самая удачная идея: при горении выделяются канцерогены, они опасны для живых организмов, почвы, воздуха и воды.
Стоит учитывать, что при производстве полиэтилена используется свинец, а это токсичный элемент. Поэтому думайте, прежде чем использовать пакеты для хранения и заморозки, так как в этом случае могут выделяться вредные вещества.
Подробнее — в материале Newia.