Топ-5 видов бытового мусора, которые угрожают планете

При производстве энергоносителей используются ртуть, литий, цинк, никель, кадмий, свинец, серная кислота. Даже использованные и разрядившиеся батарейки и аккумуляторы все равно несут угрозу загрязнения, поскольку рано или поздно повреждаются и вся закупоренная таблица Менделеева попадает в почву, воду, воздух. Для сравнения: одна только батарейка типа АА способна сделать непригодными до 400 литров воды или 20 квадратных метров земли. Не стоит забывать, что вода с вредными примесями может попасть не только в водоемы, но и в водопровод. Последствия могут быть фатальными — в этом контексте можно вспомнить, например, фенольную катастрофу в Башкирии.