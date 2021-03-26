Катастрофы, которым суждено сбыться: что изменилось за 31 год фенольной аварии в Уфе

По городу прокатились многотысячные демонстрации, организованных Комитетом, десятки тысяч уфимцев встали живой цепью от «Химпрома» до башкирского Белого дома. Власти пообещали устранить последствия катастрофы и не допустить её повторения. В постановлении Совмина СССР № 556 от 2 июня 1990 года «О первоочередных мерах по охране окружающей среды в гг. Уфе и Благовещенске» обозначены необходимые шаги, прежде всего, строительство озонаторной станции на Южном водозаборе. В секретной части документа союзному Госкомитету по охране природы и Академии наук предписывалось проанализировать сбросы промышленных предприятий на наличие диоксинов и предотвратить их попадание в окружающую среду. Пробы воды в Уфимке и Шугуровке, взятые московскими специалистами, показали, что содержание диоксинов в сотни тысяч раз превышает норму. Однако постановление не было выполнено, хотя формально считается действующим. Страна развалилась, «Химпром», став нерентабельным, через 14 лет прекратил работу, в 2017 году, в результате банкротства, предприятие ликвидировали. Уфимцам осталось порядка 500 тысяч тонн диоксиносодержащих отходов, скопившихся в шламонакопителях предприятия, и около 50 га загрязненной диоксинами территории.