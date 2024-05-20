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Published Сегодня, 14:01

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Updated Сегодня, 14:03

Эксперт рассказал о перегреве экономики и его последствиях для России

Эксперт рассказал о перегреве экономики и его последствиях для России

20 мая 2024, 14:01
Фото: 1MI
Аналитики предупреждают, что российская экономика растет слишком быстро и, как следствие, перегревается. Как это повлияет на положение дел в стране — рассказал президент Института современного развития, профессор НИУ ВШЭ Игорь Юргенс.

По словам эксперта, перегрев экономики в России происходит из-за крупного оборонзаказа, из-за которого все производственные мощности страны заполнены. Соответственно большому производству — большие зарплаты. Но нюанс в том, что оружие в магазинах не продается, это ресурс, который тратится на поле боя. В итоге весь ассортимент на рынке растет в цене, возникает инфляция: экономика вроде бы работает на полную мощность, но выхлопа для населения нет, не растет производительность труда — все происходит только в оборонном секторе.

— Бизнес должен находить более производительные и более потребляемые сферы применения циркулирующему капиталу. Но в настоящий момент обстановка в стране такова, что ожидать этого незамедлительно нельзя. При этом, если не следить за дефицитом, то произойдет ситуация, аналогичная советской: развивается тяжелая промышленность, а товаров потребления будет недостаточно, — подчеркивает Игорь Юргенс.

По мнению эксперта, для населения главными последствиями такого перегрева станут инфляция и подорожание как продуктов, так и услуг. Нужны структурные реформы, но в настоящий момент, как считает Игорь Юргенс, это вряд ли возможно.

Подробнее — в материале «Новых известий».

#Андрей Королев#Экономика#Новости
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