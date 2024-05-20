Эксперт рассказал о перегреве экономики и его последствиях для России

По словам эксперта, перегрев экономики в России происходит из-за крупного оборонзаказа, из-за которого все производственные мощности страны заполнены. Соответственно большому производству — большие зарплаты. Но нюанс в том, что оружие в магазинах не продается, это ресурс, который тратится на поле боя. В итоге весь ассортимент на рынке растет в цене, возникает инфляция: экономика вроде бы работает на полную мощность, но выхлопа для населения нет, не растет производительность труда — все происходит только в оборонном секторе.