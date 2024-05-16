Небывалые выплаты ждут уфимцев с 1 июня 2024 года: все о повышении пособий и пенсий

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Начиная с 1 июня 2024 года в России начнут действовать ряд значительных изменений в социальной сфере, направленных на улучшение условий жизни различных категорий граждан. Пенсионеров ждут существенные доплаты, алименты будут учитываться по новому, а в получении пособий на детей станет чуть сложнее.
Кому и сколько заплатят денег — читайте в нашем материале.
С начала лета будут внесены изменения в систему социального обеспечения пенсионеров, в результате которых определенные группы получат дополнительные выплаты. Некоторые из них будут начислены автоматически, в то время как для получения других необходимо будет подать заявление в Пенсионный фонд Российской Федерации.
Согласно сайту Социального Фонда России эти льготы смогут получить более 4,4 миллионов пожилых людей по всей России.
Для получения этих надбавок не нужно подавать заявление, деньги будут начислены автоматически.
Региональное отделение Социального Фонда Российской Федерации провело ежегодную индексацию страховых пенсий для неработающих пенсионеров.
Индексация страховых пенсий — это увеличение их размера в соответствии с уровнем инфляции за прошедший год. Цель индексации — сохранить покупательную способность пенсионеров и защитить их от обесценивания доходов.
Чтобы воспользоваться этим правом, необходимо направить заявление в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту жительства.
С 1 июня 2024 года будет проведена индексация льготной стоимости ежемесячных проездных документов для определенных категорий пенсионеров.
Произойдут изменения и для пенсионеров-дачников и участников Великой Отечественной войны.
Они будут получать преимущества в виде уменьшения налогов на землю и имущество, а также возможность бесплатного пользования коммунальными услугами на своих загородных участках.
Также произойдут важные изменения, касающиеся материальной поддержки участников Великой Отечественной войны. Они будут иметь право на дополнительные выплаты к праздникам в честь значимых государственных событий, таких как День Победы, День Военно-Морского Флота и другие.
Дополнительно пенсионеры будут иметь возможность получать бесплатное лечение и лекарства в государственных и муниципальных медицинских учреждениях. А также пользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте.
Социальный Фонд России анонсировал преобразования в детских пособиях. Теперь в них изменятся правила учета алиментов, а также добавятся изменения в оценку доходов семьи и учет дополнительных выплат.
Новые правила учета алиментов и содержания:
Изменения в составе доходов семьи и учете дополнительных выплат: