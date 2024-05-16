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Posted Сегодня, 12:33

Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Пенсии, алименты и пособия: небывалые выплаты ждут россиян

Небывалые выплаты ждут уфимцев с 1 июня 2024 года: все о повышении пособий и пенсий

16 мая 2024, 12:33
Фото: Изображение Midjourney
Пенсии, алименты и пособия: небывалые выплаты ждут россиян
Рассказываем, как теперь будут учитываться алименты при назначении пособий, кто получит повышенную пенсию и нужно ли обращаться в ПФ за надбавками. Подробности — в материале mkset.

Начиная с 1 июня 2024 года в России начнут действовать ряд значительных изменений в социальной сфере, направленных на улучшение условий жизни различных категорий граждан. Пенсионеров ждут существенные доплаты, алименты будут учитываться по новому, а в получении пособий на детей станет чуть сложнее.

Кому и сколько заплатят денег — читайте в нашем материале.

Повышение пенсийПовышение пенсий
Повышение пенсий
Фото: Изображение Midjourney

Повышение пенсий

С начала лета будут внесены изменения в систему социального обеспечения пенсионеров, в результате которых определенные группы получат дополнительные выплаты. Некоторые из них будут начислены автоматически, в то время как для получения других необходимо будет подать заявление в Пенсионный фонд Российской Федерации.

Согласно сайту Социального Фонда России эти льготы смогут получить более 4,4 миллионов пожилых людей по всей России.

Категории граждан, которые получат доплаты:

  1. Пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в июне 2024 года, получат повышение фиксированной выплаты на 100 процентов, их пенсия увеличится на 8134,88 ₽.
  2. Инвалиды, которым в мае будет установлена I группа инвалидности, также получат доплату в размере 8134,88 ₽.

Для получения этих надбавок не нужно подавать заявление, деньги будут начислены автоматически.

Изменения в размерах пенсий для определенных групп россиян:

Региональное отделение Социального Фонда Российской Федерации провело ежегодную индексацию страховых пенсий для неработающих пенсионеров.

Индексация страховых пенсий — это увеличение их размера в соответствии с уровнем инфляции за прошедший год. Цель индексации — сохранить покупательную способность пенсионеров и защитить их от обесценивания доходов.

  1. Пенсионеры, уволившиеся с работы, с 1 июня получат проиндексированный размер пенсии.
  2. Неработающим пенсионерам индексация пенсии проводится регулярно на автоматической основе, с 1 января каждого года.

Чтобы воспользоваться этим правом, необходимо направить заявление в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту жительства.

Дополнительно произойдет индексации льготной стоимости проездных документов в регионах:

С 1 июня 2024 года будет проведена индексация льготной стоимости ежемесячных проездных документов для определенных категорий пенсионеров.

Повышение фиксированных выплат и льготПовышение фиксированных выплат и льгот
Повышение фиксированных выплат и льгот
Фото: Изображение Midjourney

Повышение фиксированных выплат и льгот

Произойдут изменения и для пенсионеров-дачников и участников Великой Отечественной войны.

Льготы для пенсионеров-дачников:

Они будут получать преимущества в виде уменьшения налогов на землю и имущество, а также возможность бесплатного пользования коммунальными услугами на своих загородных участках.

Льготы для участников Великой Отечественной войны:

Также произойдут важные изменения, касающиеся материальной поддержки участников Великой Отечественной войны. Они будут иметь право на дополнительные выплаты к праздникам в честь значимых государственных событий, таких как День Победы, День Военно-Морского Флота и другие.

Дополнительно пенсионеры будут иметь возможность получать бесплатное лечение и лекарства в государственных и муниципальных медицинских учреждениях. А также пользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте.

Изменения в назначении пособий на детей

Социальный Фонд России анонсировал преобразования в детских пособиях. Теперь в них изменятся правила учета алиментов, а также добавятся изменения в оценку доходов семьи и учет дополнительных выплат.

Изменения в назначении пособий на детейИзменения в назначении пособий на детей
Изменения в назначении пособий на детей
Фото: Изображение Midjourney

Новые правила учета алиментов и содержания:

  1. К примеру, если родитель получает алименты на детей по решению суда или судебному приказу, и плательщик делает платежи по своей инициативе, то сумма будет учитываться в размере, указанном в заявлении о назначении ежемесячного пособия.
  2. А если алименты взыскиваются через исполнительное производство, то они будут учитываться в размере, представленном Федеральной службой судебных приставов.
  3. Также СФР будет получать информацию о вынесении решений судов или приказов о назначении алиментов или об отмене выплат от судебных органов. В случае отсутствия таких данных в рамках межведомственного взаимодействия, заявитель должен самостоятельно предоставить судебное решение или приказ.

Изменения в составе доходов семьи и учете дополнительных выплат:

  1. В доходах семьи не будут учитываться средства, полученные несовершеннолетними и теми, кто в течение указанного периода учился очно в образовательных учреждениях не менее шести месяцев.
  2. Из расчета будут исключены выплаты, полученные за звание «Мать-героиня», орден или медаль ордена «Родительская слава».
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#Ольга Харина#Общество
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