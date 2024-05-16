Небывалые выплаты ждут уфимцев с 1 июня 2024 года: все о повышении пособий и пенсий

С начала лета будут внесены изменения в систему социального обеспечения пенсионеров, в результате которых определенные группы получат дополнительные выплаты. Некоторые из них будут начислены автоматически, в то время как для получения других необходимо будет подать заявление в Пенсионный фонд Российской Федерации.