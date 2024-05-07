Изменения в миграционной политике: регионы вводят ограничения на работу мигрантов

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
В России значительная часть водителей такси — это мигранты. В Москве, например, они составляют от 20% до 30% всех таксистов, а по всей России до 50%. Как сообщает издание NEWS, председатель московского профсоюза таксистов «Добро» Николай Кодолов рассказал, что большинство этих водителей приезжают из стран Евразийского экономического союза, таких как Киргизия, Казахстан и Белоруссия, а также из Узбекистана и Таджикистана.
Однако еще с 1 сентября 2023 года мигранты, работающие в такси, должны иметь разрешение на работу и официальное трудоустройство. Кодолов говорит, что уже сейчас в отрасли не хватает водителей, и если все мигранты уедут, нехватка может увеличиться до 10–20%, а в некоторых городах даже больше.
Это может привести к серьезным проблемам: цены на поездки в такси могут вырасти, время ожидания такси увеличится, а таксопарки могут столкнуться с дефицитом водителей. Кодолов предостерегает, что отказ от работы с мигрантами в таксопарках может иметь негативные последствия для всей отрасли.
Некоторые регионы, такие как Якутия, Пермский край, Самарская область и другие, уже ввели запреты на трудоустройство мигрантов в качестве таксистов. В то же время, мигрантам есть возможность найти работу в сферах с острой нехваткой рабочей силы, таких как строительство, ЖКХ и доставка.
Большую угрозу для отрасли такси представляют бюрократические новшества. Стоимость автомобилей и запчастей растет, частично из-за импорта комплектующих из-за границы, хотя некоторые запчасти для японских и корейских марок автомобилей ранее производились на территории России.
По состоянию на лето 2023 года в стране работало более миллиона курьеров, сообщает Российская ассоциация электронных коммуникаций. Однако точные данные о количестве не предоставлены.
Иван Вайсс, основатель проекта «Союз курьеров России», рассказал NEWS, что на каждого курьера-россиянина приходится примерно пять мигрантов. Если количество иностранных работников уменьшится, компании, занимающиеся доставкой, возможно, будут вынуждены увеличить цены на свои услуги. Это может привести к повышению стоимости доставки для потребителей и, как следствие, к росту инфляции на несколько процентов в год.
Все это замедлит темпы развития услуги, но не остановит развитие отрасли в целом. Это, в свою очередь, может снизить прибыль компаний-агрегаторов и вызвать недовольство среди их акционеров.
В октябре прошлого года первый заместитель главы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Александр Ломакин, сообщил изданию Sputnik, что в строительной сфере России работает около 10,1 миллиона человек. Из них примерно 8%, или 800 тысяч, являются трудовыми мигрантами.
Алексей Белоусов, генеральный директор некоммерческого партнерства «Объединение строителей Санкт-Петербурга», рассказал NEWS, что доля мигрантов в строительной отрасли может быть даже выше — около 30%. Он отмечает, что это число может варьироваться в зависимости от типа строительства. Белоусов также различает строительство и ремонт, говоря, что первое привлекает больше мигрантов, чем второе.
По мнению генерального директора, даже если все мигранты уедут из России, это не оставит россиян без возможности делать ремонт. Это связано с тем, что большинство мигрантов заняты неквалифицированными работами, которые могут выполнять и местные жители. Однако Белоусов предупреждает о возможном дефиците неквалифицированных рабочих на стройплощадках.
Для решения этой проблемы он предлагает изменения, направленные на привлечение российских работников, например, из других регионов. Для этого необходимо создать условия для достойной жизни работников, повысить их заработную плату и обеспечить жильем.
Недавно был введен запрет введен запрет на работу мигрантов в такси в Курской области. Это уже десятый регион в России, где наблюдаются подобные ограничения. Так же они действуют и в других областях:
Ограничения для мигрантов не ограничиваются только сферой такси. Например, в Крыму им запрещено заниматься образовательной деятельностью, производством пищевых продуктов, рыболовством и оптовой торговлей. В Амурской области мигранты с патентами не могут работать на производстве напитков, детского питания и табака, заниматься добычей руд и песков драгоценных металлов, растениеводством и животноводством.
Работодателям предоставлен трехмесячный срок для приведения своего штата в соответствие с новыми требованиями. В противном случае они могут столкнуться с административной ответственностью.
Мигранты в России активно работают не только в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и общественного питания, но и в ряде других ключевых отраслей экономики:
Это одна из самых крупных сфер занятости мигрантов. По данным различных исследований, доля мигрантов в строительной отрасли может достигать от 30% до 50% от общего числа работников. Это связано с высоким спросом на рабочую силу в условиях активного строительства жилых и коммерческих объектов по всей стране.
В сельскохозяйственном секторе, особенно в периоды уборки урожая, мигранты также играют значительную роль. Они заняты в сборе фруктов, овощей, ягод и других сельскохозяйственных культур. По оценкам, их доля в этой отрасли может составлять до 40%.
На предприятиях легкой, пищевой и других отраслей промышленности также трудятся мигранты. Они часто занимают позиции, требующие физического труда, и могут составлять значительную часть рабочей силы на некоторых заводах и фабриках.
В сфере транспорта и логистики мигранты работают водителями грузовиков, помощниками водителей и на других подобных должностях. Это связано с большим объемом перевозок и необходимостью постоянного пополнения кадров.
В сфере розничной торговли и обслуживания клиентов мигранты часто занимают позиции продавцов, кассиров, уборщиков и других работников с низким уровнем квалификации.
Общее количество мигрантов, работающих в России, трудно оценить точно, так как значительная часть из них находится в стране нелегально. Однако, по оценкам экспертов, их число может колебаться от 5 до 12 миллионов человек.