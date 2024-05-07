Изменения в миграционной политике: регионы вводят ограничения на работу мигрантов

Иван Вайсс, основатель проекта «Союз курьеров России», рассказал NEWS, что на каждого курьера-россиянина приходится примерно пять мигрантов. Если количество иностранных работников уменьшится, компании, занимающиеся доставкой, возможно, будут вынуждены увеличить цены на свои услуги. Это может привести к повышению стоимости доставки для потребителей и, как следствие, к росту инфляции на несколько процентов в год.



Все это замедлит темпы развития услуги, но не остановит развитие отрасли в целом. Это, в свою очередь, может снизить прибыль компаний-агрегаторов и вызвать недовольство среди их акционеров.