В Уфе до августа перекроют проспект

Проезжую часть проспекта Октября в Уфе перекроют из-за строительства жилищного комплекса, сообщает городская администрация. Движение на участке ограничат в понедельник, 13 мая. Ориентировочно, перекрытие правой полосы проспекта продлится до 30 июля 2024 года. За это время планируют построить проезды к новостройке.