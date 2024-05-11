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Posted Сегодня, 10:35

Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:49

Updated Сегодня, 10:49

Фото: администрация Уфы

В Уфе до августа перекроют проспект

11 мая 2024, 10:35
Фото: администрация Уфы
Ограничение движения транспорта необходимо для строительства выездов от жилого дома.

Проезжую часть проспекта Октября в Уфе перекроют из-за строительства жилищного комплекса, сообщает городская администрация. Движение на участке ограничат в понедельник, 13 мая. Ориентировочно, перекрытие правой полосы проспекта продлится до 30 июля 2024 года. За это время планируют построить проезды к новостройке.

Администрация Уфы просит водителей учитывать ограничения при планировании поездок.

Кроме того, как сообщает Министерство транспорта и дорог Республики Башкортостан, ремонт на участке трассы Р-240 «Уфа — Оренбург» от СНТ «Уршак» до Булгаково приостановлен до 20:00 11 мая. Обновление полотна запланировано на правой стороне трассы.

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#Юлия Литвиненко#Общество#Город#Уфа#Башкортостан#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт
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