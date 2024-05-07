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Published Сегодня, 05:21

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

В центре Уфы закроют движение из-за Парада Победы

Центр Уфы перекроют для Парада Победы

7 мая 2024, 05:21
Фото: 1MI

В центре Уфы закроют движение из-за Парада Победы

Движение транспорта ограничат сразу на нескольких улицах.

С 7 мая с 18:00 до 21:30 планируется перекрыть для проезда следующие участки:

— проспект Октября от улицы Шафиева до улицы Кольской,

— Северный и Южный проезды от проспекта Октября до улицы Российской,

— улицу Новогорную от Южного до Северного проезда.

Это связано с проведением генеральных репетиций торжественного прохождения военнослужащих, ветеранов и курсантов в рамках подготовки ко Дню Победы. В связи с этим будет временно изменена схема движения общественного транспорта. Выезды из дворов, находящихся в зоне перекрытий, будут заблокированы.

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Жителям и гостям города в мэрии Уфы напоминают, если в эти дни планируются поездки, рекомендуется заранее оставить личные автомобили в другом месте. Горожан просят отнестись с пониманием к вводимым ограничениям, учитывать закрытые для проезда зоны и заранее планировать свой маршрут.

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#Инна Горина#Общество#Город#Уфа#Башкортостан#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт
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