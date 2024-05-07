Центр Уфы перекроют для Парада Победы

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
С 7 мая с 18:00 до 21:30 планируется перекрыть для проезда следующие участки:
— проспект Октября от улицы Шафиева до улицы Кольской,
— Северный и Южный проезды от проспекта Октября до улицы Российской,
— улицу Новогорную от Южного до Северного проезда.
Это связано с проведением генеральных репетиций торжественного прохождения военнослужащих, ветеранов и курсантов в рамках подготовки ко Дню Победы. В связи с этим будет временно изменена схема движения общественного транспорта. Выезды из дворов, находящихся в зоне перекрытий, будут заблокированы.
Жителям и гостям города в мэрии Уфы напоминают, если в эти дни планируются поездки, рекомендуется заранее оставить личные автомобили в другом месте. Горожан просят отнестись с пониманием к вводимым ограничениям, учитывать закрытые для проезда зоны и заранее планировать свой маршрут.