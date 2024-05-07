Центр Уфы перекроют для Парада Победы

Это связано с проведением генеральных репетиций торжественного прохождения военнослужащих, ветеранов и курсантов в рамках подготовки ко Дню Победы. В связи с этим будет временно изменена схема движения общественного транспорта. Выезды из дворов, находящихся в зоне перекрытий, будут заблокированы.