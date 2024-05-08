Путин подписал указ о национальных целях развития до 2030 года

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
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Updated Сегодня, 06:07
В указе определены такие цели, как сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи, комфортная и безопасная среда для жизни, экологическое благополучение и устойчивая экономика.
Помимо этого, в документе упомянуты «реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности» и «цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы».