Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития до 2030 года и в перспективе до 2036 года. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

В указе определены такие цели, как сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи, комфортная и безопасная среда для жизни, экологическое благополучение и устойчивая экономика. Глава Башкирии сделал селфи на инаугурации Путина Узнать подробнее Помимо этого, в документе упомянуты «реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности» и «цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы».