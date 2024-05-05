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В Башкирию прибудет Благодатный огонь

В Уфу привезут частицу Благодатного огня из Иерусалима

5 мая 2024, 06:49
Фото: 1MI

В Башкирию прибудет Благодатный огонь

В этом году лампадки со священным огнем доставят в 45 российских городов.

Вчера в Иерусалиме был получен Благодатный огонь, который уже передан в Москву и затем будет отправлен в различные города России, включая Уфу. Об этом на своей страничке в социальных сетя рассказал Андрей Назаров. Премьер-министр правительства Башкирии также поздравил всех православных с окончанием Великого поста и наступлением Светлого Христова Воскресения.

«Пасхальные традиции, которые бережно передаются из поколения в поколение жителями нашего многонационального Башкортостана, напоминают нам о нравственных основах жизни и традиционных ценностях, без которых невозможно существование общества, страны. Сегодня ночью в церквях по всей республике прошли праздничные богослужения. Согласно православному вероучению, Воскресение Христово символизирует победу над смертью и вечную жизнь. Дорогие башкортостанцы, в этот светлый день хочу пожелать вам добра и благополучия. Счастья, здоровья и процветания вам и вашим семьям! Христос воскресе!» — написал Андрей Назаров.

Напомним, чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В этом году Пасха пришлась на 5 мая. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, возведенном над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.

Согласно традиции, Благодатный огонь, считаемый святыней, доставляют в различные города и страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно привозит его из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву ко дню Пасхи, а затем огонь доставляют и в другие города России, в местные храмы, где все желающие могут зажечь свои лампады в течение Светлой седмицы.

В этом году Благодатный огонь будет доставлен в 45 городов нашей страны.

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#Инна Горина#Общество#Город#Уфа#Новости Башкирии
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