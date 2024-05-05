В Уфу привезут частицу Благодатного огня из Иерусалима

Согласно традиции, Благодатный огонь, считаемый святыней, доставляют в различные города и страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно привозит его из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву ко дню Пасхи, а затем огонь доставляют и в другие города России, в местные храмы, где все желающие могут зажечь свои лампады в течение Светлой седмицы.