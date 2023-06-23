mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:31

Published Сегодня, 03:31

Modified Сегодня, 03:34

Updated Сегодня, 03:34

Изображение материала

Золотая картошка: в Башкирии «второй хлеб» на неделю существенно вырос в цене

23 июня 2023, 03:31
Фото: 1MI

В Башкирии за неделю подорожали картофель, огурцы и морковь, но подешевели бананы

Цены на продукты в республике проанализировали в Башстате.

За прошедшую неделю лидерами по росту цен среди самых ходовых продуктов Башкирии стали овощи. Рост от 4,2 до 11,5% показали овощи — картофель, морковь и огурцы. Цена больше остальных выросла на картошку, за килограмм корнеплода в среднем понадобится выложить 31,31 рубля, что на 11,5% больше чем неделей ранее.”Серебро» у моркови, этот корнеплод подорожал до 62,29 рублей за кило и показал рост на 5,6%. Тройку «лидеров» замыкают подорожавшие на 4,2% огурцы с ценой за килограмм в 98 рублей.

При этом ряд овощей и даже фруктов в Башкирии на неделю подешеве. 6,7% от стоимости потерял килограмм белокачанной капусты, который в среднем обойдется в 46,15 за кило, 5% сбавили от своей стороны помидоры, килограмм которых стоит 105,13 рубля и даже экзотические бананы, килограмм которых обойдется покупателю в среднем в 93,6 рубля.

Онколог из Уфы назвала всего один продукт, который защищает от рака
Узнать подробнее
Читайте также:
400 литров молока и тонна картошки: на что хватает среднего дохода жителей Башкирии
#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии#Новости Уфы
Подпишитесь
Пенсионный фонд и долги за рекламу: кому еще задолжал лейбл Элвина Грея
Сегодня, 09:11
«Счет идет на тысячи»: туристов на озерах в Соль-Илецке предупредили об изменениях
Сегодня, 05:48
Жена Юрия Шатунова сделала заявление спустя год после загадочной смерти певца
Сегодня, 05:40
Целых семь случаев: в Башкирии выявили тяжелейшие заболевания
Сегодня, 03:50
Новинки CHERY доступны для приобретения в лизинг со скидкой до 25%
20 июня 09:50