Золотая картошка: в Башкирии «второй хлеб» на неделю существенно вырос в цене

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
Modified Сегодня, 03:34
Updated Сегодня, 03:34
За прошедшую неделю лидерами по росту цен среди самых ходовых продуктов Башкирии стали овощи. Рост от 4,2 до 11,5% показали овощи — картофель, морковь и огурцы. Цена больше остальных выросла на картошку, за килограмм корнеплода в среднем понадобится выложить 31,31 рубля, что на 11,5% больше чем неделей ранее.”Серебро» у моркови, этот корнеплод подорожал до 62,29 рублей за кило и показал рост на 5,6%. Тройку «лидеров» замыкают подорожавшие на 4,2% огурцы с ценой за килограмм в 98 рублей.
При этом ряд овощей и даже фруктов в Башкирии на неделю подешеве. 6,7% от стоимости потерял килограмм белокачанной капусты, который в среднем обойдется в 46,15 за кило, 5% сбавили от своей стороны помидоры, килограмм которых стоит 105,13 рубля и даже экзотические бананы, килограмм которых обойдется покупателю в среднем в 93,6 рубля.