Золотая картошка: в Башкирии «второй хлеб» на неделю существенно вырос в цене

За прошедшую неделю лидерами по росту цен среди самых ходовых продуктов Башкирии стали овощи. Рост от 4,2 до 11,5% показали овощи — картофель, морковь и огурцы. Цена больше остальных выросла на картошку, за килограмм корнеплода в среднем понадобится выложить 31,31 рубля, что на 11,5% больше чем неделей ранее.”Серебро» у моркови, этот корнеплод подорожал до 62,29 рублей за кило и показал рост на 5,6%. Тройку «лидеров» замыкают подорожавшие на 4,2% огурцы с ценой за килограмм в 98 рублей.