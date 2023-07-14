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В Башкирии подорожала картошка, но подешевели бананы

14 июля 2023, 15:40
Фото: mkset.ru

В Башкирии цены на картофель выросли на 50,9%

Данные статистики цен на товары народного потребления за прошлый месяц публикует Башстат

Так, в июне этого года в Башкирии больше всего выросли цены на овощи: картофель, морковь и свеклу. Цены на картошку выросли в среднем на 50,9%, составив 44,81 рубля за килограмм. Морковь подорожала на 30,7% — килограмм обойдется примерно в 69,28 рубля. Цены на свеклу выросли на 12% — 47,64 рубля за кг.

Одновременно с этим зафиксировано снижение цен на несколько товарных категорий. В частности, сильнее остальных подешевели бананы и томаты — -17,4% и 14,9% соответсвенно. Так, килограмм бананов обойдется жителям республики в среднем в 101,14 рубля за килограмм, а помидоров — 91, 83 рубля.

#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Общество#Экономика#Продукты#Продукты питания#Цены на продовольствие
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