В Башкирии подорожала картошка, но подешевели бананы

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
Так, в июне этого года в Башкирии больше всего выросли цены на овощи: картофель, морковь и свеклу. Цены на картошку выросли в среднем на 50,9%, составив 44,81 рубля за килограмм. Морковь подорожала на 30,7% — килограмм обойдется примерно в 69,28 рубля. Цены на свеклу выросли на 12% — 47,64 рубля за кг.
Одновременно с этим зафиксировано снижение цен на несколько товарных категорий. В частности, сильнее остальных подешевели бананы и томаты — -17,4% и 14,9% соответсвенно. Так, килограмм бананов обойдется жителям республики в среднем в 101,14 рубля за килограмм, а помидоров — 91, 83 рубля.