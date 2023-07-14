В Башкирии подорожала картошка, но подешевели бананы

Так, в июне этого года в Башкирии больше всего выросли цены на овощи: картофель, морковь и свеклу. Цены на картошку выросли в среднем на 50,9%, составив 44,81 рубля за килограмм. Морковь подорожала на 30,7% — килограмм обойдется примерно в 69,28 рубля. Цены на свеклу выросли на 12% — 47,64 рубля за кг.