ОНФ не нашел обещанной мэром Уфы охраны в пустующих объектах культурного наследия

В целях ограничения доступа посторонних лиц в расселенные многоквартирные жилые дома, являющиеся объектами культурного наследия, а также предупреждения и пресечения любых противоправных действий, в том числе направленных на хищение или повреждение имущества, в июне 2022 года заключен муниципальный контракт с ООО ЧОП «ДАН» на оказание услуг по охране ОКН, расположенных в исторической части города, со сроком до 31 декабря 2022 года. Всего под охраной 66 ОКН — как расселенных, так и не расселенных многоквартирных домов.пресс-служба мэрии Уфы