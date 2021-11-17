ОНФ сообщил о низком качестве охраны школ и медучреждений

Как сообщает iz.ru, проведя собственное расследование в ОНФ пришли к выводу, что около 50 охранных организаций серьезно демпинговали стоимость своих услуг.
В этом списке есть анапская горбольница, стоимость охраны которой в начале аукциона была более 10 миллионов рублей, а после составила менее 3,4 миллиона. В Кировской области — медицинский университет: с 22,5 миллиона до 6,29 миллиона рублей. В Москве — государственный технический университет им. Н. Э. Баумана: с 91,99 миллиона до 58,41 миллиона рублей.
Общественники отметили, что ситуация, при которой цена на услуги охраны снижается до 79%, ненормальная и опасная для граждан.
«Общая сумма всех выявленных закупок составила 1,18 млрд рублей, а общее снижение по ним — 549,9 млн. То есть среднее снижение превысило 43,1%, что с точки зрения проведения торгов — просто катастрофа», — пояснил руководитель Бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев.
В связи с этим ОНФ предлагает перевести торги по данным слугам на электронную площадку и создать стандарт охранных услуг.