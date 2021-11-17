ОНФ сообщил о низком качестве охраны школ и медучреждений

В этом списке есть анапская горбольница, стоимость охраны которой в начале аукциона была более 10 миллионов рублей, а после составила менее 3,4 миллиона. В Кировской области — медицинский университет: с 22,5 миллиона до 6,29 миллиона рублей. В Москве — государственный технический университет им. Н. Э. Баумана: с 91,99 миллиона до 58,41 миллиона рублей.