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ОНФ сообщил о низком качестве охраны школ и медучреждений

17 ноября 2021, 08:22
Фото: pixabay.com
Бюро расследований Общероссийского народного фронта попросило главу Росгвардии Виктора Золотова провести проверку охраны школ, больниц, вузов, детских садов и других социальных учреждений, которые сегодня сильно занижают стоимость соответствующих услуг.

Как сообщает iz.ru, проведя собственное расследование в ОНФ пришли к выводу, что около 50 охранных организаций серьезно демпинговали стоимость своих услуг.

В этом списке есть анапская горбольница, стоимость охраны которой в начале аукциона была более 10 миллионов рублей, а после составила менее 3,4 миллиона. В Кировской области — медицинский университет: с 22,5 миллиона до 6,29 миллиона рублей. В Москве — государственный технический университет им. Н. Э. Баумана: с 91,99 миллиона до 58,41 миллиона рублей.

Общественники отметили, что ситуация, при которой цена на услуги охраны снижается до 79%, ненормальная и опасная для граждан.

«Общая сумма всех выявленных закупок составила 1,18 млрд рублей, а общее снижение по ним — 549,9 млн. То есть среднее снижение превысило 43,1%, что с точки зрения проведения торгов — просто катастрофа», — пояснил руководитель Бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев.

В связи с этим ОНФ предлагает перевести торги по данным слугам на электронную площадку и создать стандарт охранных услуг.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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