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Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 4–5 мая

Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 4–5 мая

3 мая 2024, 12:13
Фото: 1MI

Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 4–5 мая

Рассказываем о событиях, которые пройдут в Уфе в грядущие выходные.

4 мая. «AniFest»

Аниме-фестиваль, в рамках которого запланированы соревнования по косплею, тематическая ярмарка и концерт.

Место: ГКЗ «Башкортостан»

4 мая. Концерт «Оркестр CAGMO. K-POP Symphony: BTS»

Концертная программа, посвящённая творчеству корейской поп-группы при участии корейского пианиста и композитора Шин Джихо.

Место: Конгресс-холл «Торатау»

4 мая. Стэндап — Денис Че (Чепурненко) и Искандер Мавлянов

Денис Че — победитель проекта открытый микрофон на ТНТ, резидент Stand Up на ТНТ.
Искандер Мавлянов — участник проекта открытый микрофон на ТНТ, организатор стендапа в Магнитогорске.

Место: «Артерия»

4 мая. Забег «5 верст»

Забег на 5 км с фиксацией времени. Дистанцию можно пробежать или пройти пешком вне зависимости от возраста и уровня подготовки.

Место: парк «Кашкадан»

5 мая. Концерт «Шок Дим Димыча»

Семейное шоу блогера и музыканта Дим Димыча и его команды — Ульки Пульки и Анджилиши.

Место: «Колизео»

#Андрей Королев#Культура#Новости#Уфа
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