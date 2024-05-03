Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 4–5 мая

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Аниме-фестиваль, в рамках которого запланированы соревнования по косплею, тематическая ярмарка и концерт.
Место: ГКЗ «Башкортостан»
Концертная программа, посвящённая творчеству корейской поп-группы при участии корейского пианиста и композитора Шин Джихо.
Место: Конгресс-холл «Торатау»
Денис Че — победитель проекта открытый микрофон на ТНТ, резидент Stand Up на ТНТ.
Искандер Мавлянов — участник проекта открытый микрофон на ТНТ, организатор стендапа в Магнитогорске.
Место: «Артерия»
Забег на 5 км с фиксацией времени. Дистанцию можно пробежать или пройти пешком вне зависимости от возраста и уровня подготовки.
Место: парк «Кашкадан»
Семейное шоу блогера и музыканта Дим Димыча и его команды — Ульки Пульки и Анджилиши.
Место: «Колизео»