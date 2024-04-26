В Уфе рабочую субботу проведут с граблями

Кроме того, в этот же день стартует республиканская акция «Зеленая Башкирия». В городе появится еще больше аллей. Так, 27 апреля откроется «Аллея 65-летия башкирского телевидения», где будет высажено 30 декоративных лип. Также будет посажено 60 крупномерных деревьев у гимназии №2 в микрорайоне «Яркий», 48 крупномерных саженцев и 52 куста гортензии на улице Глинки, а также аллея между улицами Булата Имашева и Академика Гатауллина.