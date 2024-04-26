В Уфе рабочую субботу проведут с граблями

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
В этом году на третьем общегородском субботнике планируется провести работы по уборке улиц, проезжих частей, дворов, внутриквартальных территорий, а также по ремонту дорог и тротуаров.
Кроме того, в этот же день стартует республиканская акция «Зеленая Башкирия». В городе появится еще больше аллей. Так, 27 апреля откроется «Аллея 65-летия башкирского телевидения», где будет высажено 30 декоративных лип. Также будет посажено 60 крупномерных деревьев у гимназии №2 в микрорайоне «Яркий», 48 крупномерных саженцев и 52 куста гортензии на улице Глинки, а также аллея между улицами Булата Имашева и Академика Гатауллина.
Всего будет посажено 2 317 деревьев и 2 418 кустарников, под это выделено 158 локаций. Также запланирована высадка декоративных лип в исторической части города в рамках подготовки к юбилею Уфы.
Все желающие горожане, предприятия, организации и учреждения приглашаются присоединиться к массовой уборке и посадке деревьев.