Опасные насекомые, спиленные деревья в центре Уфы и «гейзер» перед Дворцом спорта

Posted Вчера, 13:16
Published Вчера, 13:16
Modified Вчера, 13:26
Updated Вчера, 13:26
Начальница Управления капитального строительства Республики Башкортостан (УКС РБ) может стать фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает собственный источник Mkset.ru. Речь идёт об Инне Иксановой, которая возглавляет УКС РБ с лета 2021 года. По нашим сведениям, ей грозит уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. О каком эпизоде идёт речь, пока что не известно. В пресс-службе следственного управления СК России по Башкирии не смогли прокомментировать происходящее. Там сообщили, что уточнение информации находится «в процессе». Подробнее об этой истории Mkset рассказывал здесь.
В центре Уфы вновь спиливают деревья. Об этом сообщает телеграм-канал «@Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан». Пострадали деревья на улице Коммунистической. Речь идёт об участке от улицы Аксакова до улицы Гоголя. О том, для чего спиливаются с виду здоровые деревья и будет ли спил компенсироваться высадкой новых деревьев, мы спросили в пресс-службе уфимской администрации. К моменту публикации ответ не получен.
Самолет, выполнявший рейс Красноярск — Уфа, вынужден был вернуться с места запуска по технической причине. По данным тг-канала, в самолете была повышена вибрация левого двигателя.
В Уфе на нужды муниципалитета заберут здания по улице Сагита Агиша, 21, 21а, 23, 23а и 25. Эти дома, а также хозяйственные постройки и горожи снесут. На их месте появятся культурно-досуговый цетр с подземной парковкой, музей под открытым небом, религиозное учреждение с воскресной школой, паркинг и высотные дома.
В Башкирии перед Дворцом спорта из-под земли валит пар. Как оказалось, источник пара в центре спортивной площади столицы образовался в результате испытаний тепловых сетей на максимальную температуру, которые компания ООО «БашРТС» проводит в рамках подготовки к летнему сезону ремонтов.
В Башкирии на фоне ранней весны в этом году уже активизировались клещи. Пробуждение насекомых, как правило, приходится на май и июнь, но, как отмечает Управление гражданской защиты, нынешняя ранняя весна значительно приблизила встречу с этими вредоносными насекомыми. Так, Республиканский Центр гигиены и эпидемиологии уже зафиксировал случаи укуса клещей.