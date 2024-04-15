Опасные насекомые, спиленные деревья в центре Уфы и «гейзер» перед Дворцом спорта

Начальница Управления капитального строительства Республики Башкортостан (УКС РБ) может стать фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает собственный источник Mkset.ru. Речь идёт об Инне Иксановой, которая возглавляет УКС РБ с лета 2021 года. По нашим сведениям, ей грозит уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. О каком эпизоде идёт речь, пока что не известно. В пресс-службе следственного управления СК России по Башкирии не смогли прокомментировать происходящее. Там сообщили, что уточнение информации находится «в процессе». Подробнее об этой истории Mkset рассказывал здесь.