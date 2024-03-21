Родительские субботы в 2024 году — когда и как поминать

С годами мы забываем о тех, кто нас покинул. Семейные узы слабеют, имена предков не так часто упоминаются за общим столом. А ведь связь с семьей, своей родословной, памятными событиями и датами очень важна. Именно семья дает силы, знания и точку опоры в жизни. Именно поэтому Церковь выделила особые дни, в которые забыть о своих прародителях просто нельзя.