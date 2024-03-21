Родительские субботы в 2024 году — когда и как поминать

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
С приходом весны для православных людей начинается горячая пора. Стоит помнить не только о Великом посте и празднике Светлой Пасхи. Есть еще одна важная обязанность, о которой нельзя забывать.
Речь идет о Родительских субботах. Именно в эти дни стоит вспомнить о своих корнях, о тех, кто уже умер и отдать дань памяти. Когда же нужно посещать кладбище в 2024 году?
Поставить свечку в память об усопшем можно в церкви в любое время. Можно практически круглый год заказать панихиду, также никто не запрещает замолвить словечко о покойных во время семейного обеда. Но у Родительских суббот есть особый сакральный смысл.
С годами мы забываем о тех, кто нас покинул. Семейные узы слабеют, имена предков не так часто упоминаются за общим столом. А ведь связь с семьей, своей родословной, памятными событиями и датами очень важна. Именно семья дает силы, знания и точку опоры в жизни. Именно поэтому Церковь выделила особые дни, в которые забыть о своих прародителях просто нельзя.
Такие дни вновь объединяют семьи, примиряют поссорившихся родственников, собирают за столом членов семьи, редко встречающихся вместе. Важно отдать дань памяти не только своим близким, но и другим покойным.
Существует масса обычаев и традиций для этих дней. Традиционно нужно обязательно посетить церковь, помолиться не только о своих близких, но и других покойных. Почитайте по усопшим псалтырь, напишите записку с именами тех, кого нужно помянуть и передайте священнику.
Также обязательно посетите на кладбище могилы всех близких. Традиционно родственники собираются вместе, приводят могилу в порядок — убирают траву и листву, красят оградки, собирают мусор. А затем семьи встречаются за одним столом. Лучше всего приготовить в этот день кутью.
Также многие верующие во время Родительских суббот стараются сделать побольше добрых дел. Например, приносят в храм продукты для нуждающихся, участвуют в благотворительных мероприятиях, посещают детские дома с гостинцами.
Существует и несколько запретов, которые обязательно нужно соблюсти. Стоит помнить, что в эти дни нельзя поминать некрещеных людей, и тех, кто ушел из жизни по собственной воле. Также не советуют оставлять на могилах еду, например, крошить куличи для птиц. Церковь считает, что душам усопших не нужна пища для плоти.
Кроме того, не нужно собирать за столом шумную посиделку, все должно быть скромно. Домашние дела также отложите на потом, а субботу посвятите благим поступкам.
Поминать умерших близких в 2024 году можно 30 марта, 6 и 13 апреля, в Радоницу (14 мая) и Троицу (22 июня). Также отдельно вспоминают погибших воинов 9 мая. Есть и две осенних родительских субботы — 2 и 16 ноября.