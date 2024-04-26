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Posted Сегодня, 05:15

Published Сегодня, 05:15

Modified Сегодня, 06:06

Updated Сегодня, 06:06

В Уфе пройдет эстафета Победы

В Уфе пройдет эстафета Победы

26 апреля 2024, 05:15
Фото: мэрия Уфы
В Уфе состоится традиционная легкоатлетическая эстафета ко Дню Победы (3+). Об этом сообщает мэрия города. Спортивное мероприятие пройдет в парке Победы 7 мая.

Согласно программе, церемония открытия соревнований начнется в 11:00, в ходе нее ветераны войны, труда и спорта возложат цветы к вечному огню. В 12:00 начнутся первые забеги, в 12:40 стартует «Забег Мира» для ветеранов спорта и легкоатлетов-любителей. Чтобы стать его участником, необходимо иметь медицинскую справку о допуске к соревнованиям.

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Победителей, как рассказали в администрации, ждут кубки, медали и грамоты.

#Спорт#Город#Уфа#День Победы#Новости Башкирии
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