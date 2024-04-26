В Уфе пройдет эстафета Победы

Согласно программе, церемония открытия соревнований начнется в 11:00, в ходе нее ветераны войны, труда и спорта возложат цветы к вечному огню. В 12:00 начнутся первые забеги, в 12:40 стартует «Забег Мира» для ветеранов спорта и легкоатлетов-любителей. Чтобы стать его участником, необходимо иметь медицинскую справку о допуске к соревнованиям.